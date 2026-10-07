Полузащитник «Реала» Мастантуоно эмоционально прокомментировал прощание Месси со сборной

Завершение 21-летнего великого пути легендарного капитана сборной Аргентины Лионеля Месси в футболке национальной команды глубоко взволновало не только ветеранов мирового спорта, но и представителей молодого поколения аргентинцев. Талантливый полузащитник Франко Мастантуоно, юридически принадлежащий мадридскому «Реалу» и выступающий в настоящее время на правах аренды за итальянскую «Фиорентину», эмоционально отреагировал на уход капитана из сборной.

Всемирно известный инсайдер Фабрицио Романо опубликовал в своих социальных сетях искренние слова молодого футболиста, адресованные его кумиру детства.

«Я очень тронут»: Уважение молодого поколения к кумиру

Мастантуоно, который всего несколько лет назад вырос в системе аргентинского «Ривер Плейта», ворвался в большой футбол и наблюдал за триумфами Месси на мундиале 2022 года по телевизору, не стал скрывать своих чувств:

Любовь к кумиру: «Я очень тронут, потому что Месси был моим кумиром с самого детства. Я действительно очень люблю его», — признался 19-летний талант;

Наследие поколений: В очередной раз подтвердилось, что для футболистов новой волны Аргентины Лионель Месси стал не просто капитаном, а своеобразной путеводной звездой и символом отечественного футбола.

Незабываемый вечер на «Монументале»: 3:0 и бенефис

39-летний Лионель Месси провел свой официальный прощальный матч в составе сборной Аргентины на знаменитом стадионе «Монументаль» в Буэнос-Айресе против сборной Бенина:

Крупная победа: Аргентинцы под руководством Лионеля Скалони одержали уверенную победу над африканскими соперниками со счетом 3:0;

Финальная точка капитана: В праздничный вечер Месси безупречно реализовал пенальти, забив гол, а также отдал две результативные передачи (ассиста) на партнеров по команде;

Историческая статистика: Благодаря этому результату Лионель Месси завершил свою карьеру в футболке национальной сборной с общим показателем в 208 матчей, 126 голов и 70 голевых передач, навечно вписав свое имя в рекорды.

Искреннее признание молодых аргентинских звезд, таких как Франко Мастантуоно, в очередной раз доказывает, что богатое футбольное наследие, оставленное Месси, будет еще долгие годы жить в сердцах нового поколения.