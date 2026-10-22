Почему Месси хочет остаться в истории? Неожиданное заявление легенды мирового футбола

Один из величайших представителей в истории футбола, бывший капитан и лидер сборной Аргентины Лионель Месси поделился своими мыслями о том, как он хочет, чтобы его запомнили будущие поколения, и о том следе, который он оставляет в футболе.

Издание Те Тучлине представило общественности искреннее и трогательное заявление 39-летней звезды, недавно официально попрощавшейся с национальной сборной и завершившей международную карьеру.

«Я не останавливался на пути к своим мечтам»: философия Месси

Чемпион мира, остановившись на своих главных принципах и стремлениях по ходу карьеры, высказал следующие важные мысли:

Определение величия: «Я хочу, чтобы меня помнили не просто как успешного игрока, а как поистине великого спортсмена;

Успех и поражения: Я всегда неустанно боролся за свои мечты и поставленные цели. Иногда я достигал их, а иногда нет — это неотъемлемая часть спорта;

Непрекращающаяся борьба: Но самое главное, я никогда не переставал изо всех сил стараться покорить все трофеи и вершины, встречавшиеся на моем пути», — подчеркнула аргентинская звезда.

Легендарный путь: от Каталонии до Майами

Лионель Месси занимает особое место в летописи современного спорта благодаря своей беспрецедентной карьере на уровне клубов и сборной:

На клубном уровне: Месси провел золотые годы своей карьеры в каталонской «Барселоне», покорив самые высокие вершины. Затем он выступал за французский «ПСЖ» и с лета 2023 года радует болельщиков в составе американского клуба «Интер Майами»;

Точка на международной арене: Выиграв все главные трофеи, такие как чемпионат мира и Кубок Америки, Месси в 39 лет с честью завершил эпоху выступлений в футболке «альбиселесте».

Данное заявление Месси в очередной раз показывает, что он является не только обладателем рекордов и титулов, но и остается для миллионов молодежи истинным символом стойкости и преданности.