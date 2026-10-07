Завершение 21-летнего великого пути капитана сборной Аргентины Лионеля Месси в футболке национальной команды вызвало сильный резонанс по всему миру, в частности, в высших государственных кругах Аргентины. Президент страны Хавьер Милей выступил со специальным заявлением на своей странице в социальных сетях после прощального матча легендарного бомбардира, выразив капитану благодарность от имени всего народа.

Глава государства особо отметил радость, которую 39-летний капитан подарил сборной и всему аргентинскому народу, а также его неповторимое место в истории футбола.

«Ты — лучший в истории»: Обращение Хавьера Милея

Президент Аргентины выразил свои эмоциональные и искренние мысли на своей странице в Кс (бывший Twitter):

Благодарность от имени всего народа: «Лионель Месси, огромное спасибо за всё, что ты нам дал! Без сомнения, ты лучший в истории», — написал президент;

Магия и самоотдача на поле: «Огромное спасибо за всю ту магию, которую ты дарил нам на поле и за его пределами, Лионель Месси. Ты показал всему миру, что упорным трудом можно добиться даже того, что кажется невозможным»;

Призыв к патриотизму: «Месси — футболист невероятного уровня! Вперед, Аргентина!».

Триумф на «Монументале»: 3:0 и абсолютная победа

Лионель Месси провел свой прощальный матч в составе сборной Аргентины против национальной команды Бенина:

Достойное завершение: Встреча на знаменитом стадионе «Монументаль» в Буэнос-Айресе завершилась уверенной победой аргентинцев со счетом 3:0;

Бенефис капитана: Месси безупречно реализовал 11-метровый штрафной удар и стал автором еще двух результативных передач, превратив прощальный вечер в настоящий праздник.

Столь высокая оценка со стороны главы государства еще раз доказала, что Лионель Месси стал не просто спортивной звездой, а настоящим символом национального единства, стойкости и гордости Аргентины.