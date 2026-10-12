Ожидаемая сенсация в Лондоне: Месси с семьей посетит церемонию «Золотого мяча»

Нападающий «Интер Майами» и капитан сборной Аргентины Лионель Месси сообщил, что лично примет участие в церемонии вручения «Золотого мяча» (Баллон д'Ор) 2026 года. Согласно информации издания ЛивеСкоре, звездный футболист и его семья официально дали согласие на участие в торжественном вечере.

Церемония вручения наград пройдет 26 октября этого года в городе Лондон, где будет объявлен лучший футболист года.

Организаторы сохраняют интригу

Вокруг самой престижной индивидуальной награды в мировом футболе царят большой интерес и таинственность:

Голосование завершено: Процесс определения победителя уже полностью подошел к концу, однако окончательные результаты, как обычно, строго держатся в секрете до начала мероприятия;

Месси приедет с семьей: Участие Лионеля Месси в мероприятии в Лондоне еще больше подогрело среди футбольной общественности предположения о том, что он может выиграть свой очередной — девятый в карьере «Золотой мяч».

Новая вершина рекордсмена и чемпионат мира

На сегодняшний день аргентинская звезда завоевывала «Золотой мяч» 8 раз, являясь абсолютным рекордсменом в истории футбола по этому показателю:

Исторический результат: Ни одному футболисту не удавалось выиграть эту награду 8 раз;

Успех на чемпионате мира: На чемпионате мира этого года Месси вместе со сборной Аргентины в очередной раз дошел до финала и лишь в решающем матче уступил Испании, ограничившись серебряными медалями.

Церемония награждения, которая пройдет вечером 26 октября в Лондоне, внесет ясность во все вопросы: получат ли новые очертания рекорды Месси или на сцену выйдут звезды нового поколения.