На величественном стадионе «Монументаль» в Буэнос-Айресе прошел один из самых трогательных и незабываемых вечеров в истории мирового футбола. Форвард «Интер Майами» и капитан сборной Аргентины Лионель Месси провел свой последний матч в национальной форме в товарищеской встрече против сборной Бенина (3:0).

Реализовав пенальти и отдав еще две результативные передачи в этом матче, 39-летний гений после окончания игры не смог сдержать слез перед десятками тысяч болельщиков, заполнивших трибуны, и произнес эмоциональную прощальную речь.

«Первый человек, о котором я думаю, — мой отец»: эмоциональное выступление Месси

Влиятельный аргентинский телеканал ТйК Спортс представил широкой общественности полное эмоций последнее обращение легендарного капитана:

Волна чувств: «Сегодня трудно что-то сказать, меня переполняют эмоции, в голове очень много мыслей. Первый человек, о котором я думаю, — мой отец. Единственное, что я могу сделать, — это выразить бесконечную благодарность всем, как я уже делал это в своем прощальном письме», — начал капитан;

20 лет преданности и тяжелые испытания: «Для меня было огромной честью носить эту футболку более 20 лет. Даже в самые трудные времена я не переставал бороться, отдавался полностью и всегда был в строю»;

Боль в сердце и клятва: «Расставание с командой причиняет мне сильную боль. Клянусь, я бы хотел приезжать сюда всю свою жизнь. Ведь игра за сборную Аргентины была лучшим событием, которое могло случиться со мной в жизни».

Последнее волшебство на поле: 3:0 и бенефис

В прощальный вечер сборная Аргентины подарила своему лидеру достойную победу:

Решающие действия: В матче Месси хладнокровно реализовал 11-метровый штрафной удар и отдал прямые голевые передачи (ассисты) еще на два гола партнеров по команде;

Праздничный финал: Каждая минута матча проходила под непрекращающиеся овации на трибунах, и капитан попрощался со сборной именно на победной волне.

Великая история, запечатленная в цифрах: 208 матчей и все высшие титулы

Международная карьера Лионеля Месси, начавшаяся в 2005 году и продлившаяся 21 год, стала вершиной в истории футбола:

Абсолютная статистика: В общей сложности 208 официальных матчей , 126 голов и 70 результативных передач в составе Аргентины;

Коллекция трофеев: Вместе с национальной командой Месси стал чемпионом мира на мундиале в Катаре в 2022 году, дважды завоевывал Кубок Америки (Копа Америка), а также выиграл трофей «Финалиссима» в 2022 году.

Эти моменты прощания на «Монументале» запечатлелись не только в Буэнос-Айресе, но и в истории всего мирового футбола как самый трогательный и великий финал выступления легендарного капитана в национальной футболке.