45 золотых медалей и третье место в Азии: Узбекистан установил исторический рекорд в параспорте

Престижные соревнования, прошедшие в Японии, Паразиатские игры Айти-Нагоя-2026 официально завершились. Успешно выступившая на турнире делегация Узбекистана завоевала в общей сложности 145 медалей и вошла в историю как третья сильнейшая команда континента в общекомандном зачете.

Этот успех стал абсолютным рекордом в истории участия нашей страны в Паразиатских играх как по качеству, так и по общему количеству наград. Предыдущий лучший результат был зафиксирован в 2014 году на играх в Южной Корее , где наши представители заняли 5-е место.

45 золотых медалей: триумф параспортсменов Узбекистана

В ходе турнира наши соотечественники продемонстрировали невероятную волю и мастерство, прочно заняв места на всех ступенях пьедестала почета:

Золотые медали: 45;

Серебряные медали: 49;

Бронзовые медали: 51;

Всего завоевано медалей: 145.

Благодаря этому высокому результату Узбекистан значительно опередил в общекомандном зачете такие ведущие спортивные державы континента, как Индия, Южная Корея, Иран и Таиланд.

Топ-10: Итоговый общекомандный зачет соревнований

Если в медальном зачете Игр Айти-Нагоя-2026 первое место занял Китай, то хозяйка турнира Япония стала второй. Десятка сильнейших выглядит следующим образом:

Китай: 207 золотых, 117 серебряных, 111 бронзовых (всего: 435) Япония: 64 золотых, 60 серебряных, 62 бронзовых (всего: 186) Узбекистан: 45 золотых, 49 серебряных, 51 бронзовая (всего: 145) Индия: 30 золотых, 35 серебряных, 49 бронзовых (всего: 114) Южная Корея: 29 золотых, 38 серебряных, 33 бронзовых (всего: 100) Иран: 26 золотых, 36 серебряных, 40 бронзовых (всего: 102) Таиланд: 19 золотых, 40 серебряных, 66 бронзовых (всего: 125) Индонезия: 15 золотых, 21 серебряная, 37 бронзовых (всего: 73) Казахстан: 12 золотых, 16 серебряных, 22 бронзовых (всего: 50) Саудовская Аравия: 8 золотых, 8 серебряных, 1 бронзовая (всего: 17)

Этот исторический успех паралимпийского движения Узбекистана в очередной раз доказал высокую эффективность реформ, проводимых в стране в сфере спорта и инклюзии.