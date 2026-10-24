45 золотых медалей и третье место в Азии: Узбекистан установил исторический рекорд в параспорте
Престижные соревнования, прошедшие в Японии, Паразиатские игры Айти-Нагоя-2026 официально завершились. Успешно выступившая на турнире делегация Узбекистана завоевала в общей сложности 145 медалей и вошла в историю как третья сильнейшая команда континента в общекомандном зачете.
Этот успех стал абсолютным рекордом в истории участия нашей страны в Паразиатских играх как по качеству, так и по общему количеству наград. Предыдущий лучший результат был зафиксирован в 2014 году на играх в Южной Корее , где наши представители заняли 5-е место.
45 золотых медалей: триумф параспортсменов Узбекистана
В ходе турнира наши соотечественники продемонстрировали невероятную волю и мастерство, прочно заняв места на всех ступенях пьедестала почета:
Золотые медали: 45;
Серебряные медали: 49;
Бронзовые медали: 51;
Всего завоевано медалей: 145.
Благодаря этому высокому результату Узбекистан значительно опередил в общекомандном зачете такие ведущие спортивные державы континента, как Индия, Южная Корея, Иран и Таиланд.
Топ-10: Итоговый общекомандный зачет соревнований
Если в медальном зачете Игр Айти-Нагоя-2026 первое место занял Китай, то хозяйка турнира Япония стала второй. Десятка сильнейших выглядит следующим образом:
Китай: 207 золотых, 117 серебряных, 111 бронзовых (всего: 435)
Япония: 64 золотых, 60 серебряных, 62 бронзовых (всего: 186)
Узбекистан: 45 золотых, 49 серебряных, 51 бронзовая (всего: 145)
Индия: 30 золотых, 35 серебряных, 49 бронзовых (всего: 114)
Южная Корея: 29 золотых, 38 серебряных, 33 бронзовых (всего: 100)
Иран: 26 золотых, 36 серебряных, 40 бронзовых (всего: 102)
Таиланд: 19 золотых, 40 серебряных, 66 бронзовых (всего: 125)
Индонезия: 15 золотых, 21 серебряная, 37 бронзовых (всего: 73)
Казахстан: 12 золотых, 16 серебряных, 22 бронзовых (всего: 50)
Саудовская Аравия: 8 золотых, 8 серебряных, 1 бронзовая (всего: 17)
Этот исторический успех паралимпийского движения Узбекистана в очередной раз доказал высокую эффективность реформ, проводимых в стране в сфере спорта и инклюзии.
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