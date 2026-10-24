45 золотых медалей и третье место в Азии: Узбекистан установил исторический рекорд в параспорте

·137·Спорт
45 золотых медалей и третье место в Азии: Узбекистан установил исторический рекорд в параспорте

Престижные соревнования, прошедшие в Японии, Паразиатские игры Айти-Нагоя-2026 официально завершились. Успешно выступившая на турнире делегация Узбекистана завоевала в общей сложности 145 медалей и вошла в историю как третья сильнейшая команда континента в общекомандном зачете.

Этот успех стал абсолютным рекордом в истории участия нашей страны в Паразиатских играх как по качеству, так и по общему количеству наград. Предыдущий лучший результат был зафиксирован в 2014 году на играх в Южной Корее , где наши представители заняли 5-е место.

45 золотых медалей: триумф параспортсменов Узбекистана

В ходе турнира наши соотечественники продемонстрировали невероятную волю и мастерство, прочно заняв места на всех ступенях пьедестала почета:

  • Золотые медали: 45;

  • Серебряные медали: 49;

  • Бронзовые медали: 51;

  • Всего завоевано медалей: 145.

Благодаря этому высокому результату Узбекистан значительно опередил в общекомандном зачете такие ведущие спортивные державы континента, как Индия, Южная Корея, Иран и Таиланд.

Топ-10: Итоговый общекомандный зачет соревнований

Если в медальном зачете Игр Айти-Нагоя-2026 первое место занял Китай, то хозяйка турнира Япония стала второй. Десятка сильнейших выглядит следующим образом:

  1. Китай: 207 золотых, 117 серебряных, 111 бронзовых (всего: 435)

  2. Япония: 64 золотых, 60 серебряных, 62 бронзовых (всего: 186)

  3. Узбекистан: 45 золотых, 49 серебряных, 51 бронзовая (всего: 145)

  4. Индия: 30 золотых, 35 серебряных, 49 бронзовых (всего: 114)

  5. Южная Корея: 29 золотых, 38 серебряных, 33 бронзовых (всего: 100)

  6. Иран: 26 золотых, 36 серебряных, 40 бронзовых (всего: 102)

  7. Таиланд: 19 золотых, 40 серебряных, 66 бронзовых (всего: 125)

  8. Индонезия: 15 золотых, 21 серебряная, 37 бронзовых (всего: 73)

  9. Казахстан: 12 золотых, 16 серебряных, 22 бронзовых (всего: 50)

  10. Саудовская Аравия: 8 золотых, 8 серебряных, 1 бронзовая (всего: 17)

Этот исторический успех паралимпийского движения Узбекистана в очередной раз доказал высокую эффективность реформ, проводимых в стране в сфере спорта и инклюзии.

УзбекистанЯпонияКитайИндияЮжная Корея
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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