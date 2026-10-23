В Южной Корее появились голографические полицейские для снижения уровня преступности

·4·Мир
В Южной Корее появились голографические полицейские для снижения уровня преступности

В столице Южной Кореи Сеуле в целях повышения безопасности населения и предотвращения преступности тестируются выглядящие как живые голографические полицейские. Согласно предварительным данным, эта технология помогла сократить количество преступлений в общественных местах.

Ежедневно с 19:00 до 22:00 в многолюдном парке Чжудон №3 в районе Чунгу в Сеуле появляется изображение мужчины в полицейской форме ростом выше 170 сантиметров. Он напоминает о том, что в экстренных ситуациях полиция прибудет незамедлительно, а вокруг ведется видеонаблюдение.

Однако это не настоящий полицейский, а трехмерная голограмма, созданная для усиления у граждан чувства безопасности и предотвращения беспорядков. Данная модель, разработанная специализированной на голографических технологиях компанией Холограммика, была установлена в качестве эксперимента в октябре прошлого года.

Количество преступлений сократилось на 22 процента

Руководитель полицейского участка Чжунбу Ан Дон Хён отметил, что голограмма является современным инструментом, который повышает у граждан чувство безопасности и оказывает психологическое воздействие на предотвращение правонарушений.

По его словам, полиция планирует расширить меры по борьбе с преступностью с использованием технологий искусственного интеллекта.

По данным Сеульского столичного полицейского управления, при сравнении одинаковых периодов до и после установки голограммы число преступлений, совершенных на территории парка и в его окрестностях, сократилось примерно на 22 процента.

Tunda politsiyachi qiyofasidagi yoritilgan karton figura turibdi.

Хотя полиция признает, что эта технология не может напрямую задерживать преступников, она подчеркивает, что она может быть эффективна в предотвращении правонарушений и формировании у людей чувства безопасности. В будущем сфера ее применения может быть расширена в зависимости от результатов.

По мнению представителей полиции, при близком рассмотрении голограммы видно, что это не настоящий человек. Тем не менее, само представление о том, что здесь находится сотрудник полиции, повлияло на поведение людей.

Интернет-пользователи сравнили голограмму с призраком

Хотя полиция подчеркивает положительные результаты технологии, интернет-пользователи отнеслись к ней с юмором. Многие сравнили голограмму с современным пугалом, предположив, что снижение уровня преступности могло быть связано с тем, что люди стали бояться заходить в парк.

«Что это за ужас, здесь же бродит призрак полицейского! О чем они вообще думают?» — написал один из пользователей.

Таким образом, эксперимент в Сеуле демонстрирует новые методы обеспечения общественной безопасности с помощью современных технологий. Однако долгосрочный эффект голографических полицейских и их применение в других регионах будут зависеть от дальнейших результатов.

СеулГолографический полицейскийHologrammicaОбщественная безопасность
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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