В Южной Корее появились голографические полицейские для снижения уровня преступности

В столице Южной Кореи Сеуле в целях повышения безопасности населения и предотвращения преступности тестируются выглядящие как живые голографические полицейские. Согласно предварительным данным, эта технология помогла сократить количество преступлений в общественных местах.

Ежедневно с 19:00 до 22:00 в многолюдном парке Чжудон №3 в районе Чунгу в Сеуле появляется изображение мужчины в полицейской форме ростом выше 170 сантиметров. Он напоминает о том, что в экстренных ситуациях полиция прибудет незамедлительно, а вокруг ведется видеонаблюдение.

Однако это не настоящий полицейский, а трехмерная голограмма, созданная для усиления у граждан чувства безопасности и предотвращения беспорядков. Данная модель, разработанная специализированной на голографических технологиях компанией Холограммика, была установлена в качестве эксперимента в октябре прошлого года.

Количество преступлений сократилось на 22 процента

Руководитель полицейского участка Чжунбу Ан Дон Хён отметил, что голограмма является современным инструментом, который повышает у граждан чувство безопасности и оказывает психологическое воздействие на предотвращение правонарушений.

По его словам, полиция планирует расширить меры по борьбе с преступностью с использованием технологий искусственного интеллекта.

По данным Сеульского столичного полицейского управления, при сравнении одинаковых периодов до и после установки голограммы число преступлений, совершенных на территории парка и в его окрестностях, сократилось примерно на 22 процента.

Хотя полиция признает, что эта технология не может напрямую задерживать преступников, она подчеркивает, что она может быть эффективна в предотвращении правонарушений и формировании у людей чувства безопасности. В будущем сфера ее применения может быть расширена в зависимости от результатов.

По мнению представителей полиции, при близком рассмотрении голограммы видно, что это не настоящий человек. Тем не менее, само представление о том, что здесь находится сотрудник полиции, повлияло на поведение людей.

Интернет-пользователи сравнили голограмму с призраком

Хотя полиция подчеркивает положительные результаты технологии, интернет-пользователи отнеслись к ней с юмором. Многие сравнили голограмму с современным пугалом, предположив, что снижение уровня преступности могло быть связано с тем, что люди стали бояться заходить в парк.

«Что это за ужас, здесь же бродит призрак полицейского! О чем они вообще думают?» — написал один из пользователей.

Таким образом, эксперимент в Сеуле демонстрирует новые методы обеспечения общественной безопасности с помощью современных технологий. Однако долгосрочный эффект голографических полицейских и их применение в других регионах будут зависеть от дальнейших результатов.