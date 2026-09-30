Первый финалист Азиатских игр: Южная Корея оформила камбэк и в 4-й раз вышла в финал

Определился первый финалист бескомпромиссных противостояний среди мужских сборных на футбольном турнире Азиатских игр. В первом полуфинальном матче действующий чемпион — сборная Южной Кореи вышла на поле против Китая и одержала волевую победу в сложнейшем матче со счетом 2:1. Несмотря на то, что на 23-й минуте счет открыл китайский игрок Ван Юй Вэй, корейцы усилили натиск и на 33-й минуте восстановили равновесие благодаря точному удару головой Ли Ён Джуна.

Кульминацией второго тайма стала 82-я минута: Пэ Джун Хо забил победный мяч в ворота соперника и вывел свою команду в финал за золотыми медалями. Таким образом, Южная Корея в четвертый раз подряд в истории Азиатских игр пробилась в финальную стадию. Теперь соперником корейцев в решающем матче за чемпионство станет победитель параллельного полуфинала Узбекистан — Япония.

«Волевой камбэк, решающий удар на 82-й минуте и историческая серия»: 5 основных пунктов

Самые важные официальные факты полуфинального противостояния Южная Корея — Китай:

Известен первый официальный финалист: Южная Корея обыграла Китай со счетом 2:1 в полуфинальном матче и вышла в игру за золотые медали;

Быстрый гол Китая: Ван Юй Вэй открыл счет на 23-й минуте и вывел Китай вперед;

Ответный гол Ли Ён Джуна: Спустя 10 минут, на 33-й минуте, корейцы сравняли счет благодаря удару головой Ли Ён Джуна;

Пэ Джун Хо открыл дверь в финал: Судьбу матча решил красивый гол, забитый Пэ Джун Хо на 82-й минуте;

Рекордный 4-й финал подряд: Южная Корея в четвертый раз подряд стала участником финала Азиатских игр континентального масштаба.

Протокол полуфинального матча Южная Корея — Китай и классификация результатов

Анализ технических параметров, хронологии голов и статуса полуфинального поединка на турнире:

Соревнование и критерии показателей Сборная Южной Кореи Сборная Китая Итоговый счет 2 : 1 (волевой камбэк и победа) 1 : 2 (поражение) Результат первого тайма 1 : 1 (равновесие восстановлено) 1 : 1 (первоначальное преимущество упущено) Время забитых голов Ли Ён Джун (33-я мин.), Пэ Джун Хо (82-я мин.) Ван Юй Вэй (23-я минута) Исторический успех Выход в финал Азиатских игр в 4-й раз подряд Лишившись шансов на финал, поборется за 3-е место (бронзу) Следующий этап и соперник Финалист: Соперником будет Узбекистан или Япония Сыграет в матче за бронзовую медаль

Футбол и стратегический анализ: Почему выход Кореи в финал — тяжелое испытание для соперников?

Выводы международных футбольных аналитиков, обозревателей и экспертов азиатского футбола:

«Гегемония на Азиатских играх»: Молодежный футбол Южной Кореи уже долгие годы удерживает единоличное лидерство на этом турнире; выход в финал 4 турниров подряд свидетельствует об очень высоком качестве состава, физической подготовке и турнирном опыте;

Школа камбэка и характера: То, что команда, проигрывая в начале со счетом 0:1, не растерялась и, оказывая системное давление до 82-й минуты, вырвала победу, показало высокую психологическую закалку корейцев; это потребует полной 90-минутной концентрации от любого соперника по финалу;

Потенциальная интрига финала для Узбекистана: Если олимпийская сборная Узбекистана (У-23) одержит победу над Японией, континентальные болельщики станут свидетелями долгожданного суперфинала между двумя сильнейшими молодежными сборными Азии — Узбекистаном и Южной Кореей.

А как вы думаете, какая команда станет соперником Южной Кореи по финалу — Узбекистан или Япония? Если наши представители выйдут в финал, смогут ли они сокрушить гегемонию Кореи, являющейся четырехкратным финалистом Азиатских игр подряд, и привезти золото континента в нашу страну? Оставляйте свои мысли в комментариях и делитесь анализом этого жаркого полуфинала азиатского футбола со всеми болельщиками!