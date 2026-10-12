Президент Южной Кореи с супругой поели тако в Мексике и посетили концерт К-поп

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен и его супруга Ким Хе Гён оказались в центре внимания благодаря необычным визитам во время официального визита в Мексику.

Президентская чета посетила ресторан Такос Атарантадос в Мехико и отведала знаменитое мексиканское блюдо — тако. Они также сфотографировались с сотрудниками ресторана.

После этого глава Южной Кореи и его супруга приняли участие в концерте всемирно известной К-поп группы Страй Кидс.

Этот визит президентской четы запомнился не только дипломатическими встречами, но и интересом к культуре и национальной кухне двух стран. Данные события также привлекли внимание к культурным связям между Южной Кореей и Мексикой.