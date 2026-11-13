Объявлены курсы валют на 14 ноября

Центральный банк Узбекистана объявил официальные курсы иностранных валют на 14 ноября 2026 года. Согласно им, доллар подорожал на 40,93 УЗС и составил 12 014,37 УЗС.

• Евро подешевел на 1,46 УЗС и составил 13 280,68 УЗС.

• Российский рубль подорожал на 1,66 УЗС и составил 146,19 УЗС.

• Фунт стерлингов подорожал на 8,67 УЗС и составил 15 899,82 УЗС.

• Японская иена подорожала на 0,12 УЗС и составила 75,11 УЗС.

• Швейцарский франк подешевел на 50,75 УЗС и составил 14 338,67 УЗС.

• Китайский юань подорожал на 5,32 УЗС и составил 1 800,90 УЗС.