Объявлены курсы валют на 14 ноября
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Центральный банк Узбекистана объявил официальные курсы иностранных валют на 14 ноября 2026 года. Согласно им, доллар подорожал на 40,93 УЗС и составил 12 014,37 УЗС.
• Евро подешевел на 1,46 УЗС и составил 13 280,68 УЗС.
• Российский рубль подорожал на 1,66 УЗС и составил 146,19 УЗС.
• Фунт стерлингов подорожал на 8,67 УЗС и составил 15 899,82 УЗС.
• Японская иена подорожала на 0,12 УЗС и составила 75,11 УЗС.
• Швейцарский франк подешевел на 50,75 УЗС и составил 14 338,67 УЗС.
• Китайский юань подорожал на 5,32 УЗС и составил 1 800,90 УЗС.
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