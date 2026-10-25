«Кызылкум» и «Локомотив» поделили очки в очном противостоянии

В одном из центральных матчей 25-го тура Суперлиги Узбекистана в Навои «Кызылкум» принимал на своем поле ташкентский «Локомотив». Встреча принципиальных соперников, идущих по соседству в турнирной таблице, прошла в бескомпромиссной и упорной борьбе и завершилась вничью со счетом 1:1.

Хотя обе стороны продемонстрировали активный атакующий футбол, все голы в матче были забиты еще в первом тайме.

Быстрый старт и равновесие в первом тайме

С первых минут хозяева поля начали оказывать серьезное давление, однако «железнодорожники» не упустили инициативу:

Быстрый гол на 3-й минуте: Едва начался матч, как Шахзодбек Рахматуллаев замкнул удобную передачу Джабули Джигаури и быстро вывел «Кызылкум» вперед (1:0);

Ответный удар от Топлиева: Пропустив гол, ташкентцы активизировались, и на 40-й минуте Билол Топлиев после точного паса Сардора Мирзаева восстановил равновесие (1:1);

Оборонительная дисциплина во втором тайме: Несмотря на ряд замен, проведенных тренерами во второй 45-минутке, ворота остались в неприкосновенности, и команды были вынуждены довольствоваться одним очком.

Ситуация в турнирной таблице

Завоеванное одно очко позволило обоим клубам укрепить свои позиции в таблице:

«Локомотив» на седьмом месте: После этого результата столичная команда довела количество своих очков до 40 и осталась на 7-й строчке чемпионата;

Преследование со стороны «Кызылкума»: Навоийский клуб с 34 очками продолжает идти следом за «железнодорожниками» в турнирной таблице — на 8-м месте.

Протокол матча:

Суперлига. 25-тур

«Кызылкум» — «Локомотив» 1:1