«Кызылкум» и «Локомотив» поделили очки в очном противостоянии

·11·Спорт
«Кызылкум» и «Локомотив» поделили очки в очном противостоянии

В одном из центральных матчей 25-го тура Суперлиги Узбекистана в Навои «Кызылкум» принимал на своем поле ташкентский «Локомотив». Встреча принципиальных соперников, идущих по соседству в турнирной таблице, прошла в бескомпромиссной и упорной борьбе и завершилась вничью со счетом 1:1.

Хотя обе стороны продемонстрировали активный атакующий футбол, все голы в матче были забиты еще в первом тайме.

Быстрый старт и равновесие в первом тайме

С первых минут хозяева поля начали оказывать серьезное давление, однако «железнодорожники» не упустили инициативу:

  • Быстрый гол на 3-й минуте: Едва начался матч, как Шахзодбек Рахматуллаев замкнул удобную передачу Джабули Джигаури и быстро вывел «Кызылкум» вперед (1:0);

  • Ответный удар от Топлиева: Пропустив гол, ташкентцы активизировались, и на 40-й минуте Билол Топлиев после точного паса Сардора Мирзаева восстановил равновесие (1:1);

  • Оборонительная дисциплина во втором тайме: Несмотря на ряд замен, проведенных тренерами во второй 45-минутке, ворота остались в неприкосновенности, и команды были вынуждены довольствоваться одним очком.

Ситуация в турнирной таблице

Завоеванное одно очко позволило обоим клубам укрепить свои позиции в таблице:

  • «Локомотив» на седьмом месте: После этого результата столичная команда довела количество своих очков до 40 и осталась на 7-й строчке чемпионата;

  • Преследование со стороны «Кызылкума»: Навоийский клуб с 34 очками продолжает идти следом за «железнодорожниками» в турнирной таблице — на 8-м месте.

Протокол матча:

Суперлига. 25-тур

«Кызылкум» — «Локомотив» 1:1

  • Голы: Шахзодбек Рахматуллаев 3 — Билол Топлиев 40.

  • «Кызылкум»: Рахматов, Рахматуллаев (Турапов, 80), Кенжабоев (Жуманкузиев, 58), Кумборович, Шукуриллаев, Джигаури (Абдугаффоров, 80), Ризакулов, Рузиев (Чабрадзе, 80), Дуглас, Рахматиллаев (Бозоров, 63), Журакузиев.

  • «Локомотив»: Козлов, Топлиев (Шодибоев, 46), Абдухоликов, Шушняр, Мирзаев (Нуруллоев, 82), Кучеренко, Турапов (Рейимов, 67), Мухаммадиев (Юлдошев, 67), Зотеев, Нишич (Иванов, 67), Яхшибоев.

Суперлига УзбекистанаКызылкумЛокомотивФутбол
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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