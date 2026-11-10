Звезды 27-го тура: названы 11 лучших футболистов Суперлиги Узбекистана

·18·Спорт
Звезды 27-го тура: названы 11 лучших футболистов Суперлиги Узбекистана

После завершения матчей 27-го тура Суперлиги Узбекистана была объявлена официальная символическая сборная, состоящая из футболистов, которые проявили себя наиболее ярко и результативно на своих позициях и внесли важный вклад в успех своих команд.

В данный состав, наряду с представителями столичных грандов, вошли лидеры, продемонстрировавшие героическую игру в составе областных клубов.

Надежность обороны и уверенный страж ворот

Выбор линии обороны и вратаря для символической сборной тура проходил в условиях острой конкуренции:

  • Щит «Хорезма» в воротах: голкипер «Хорезма» Умид Эргашев был признан лучшим вратарем тура благодаря своим уверенным сейвам и активной игре по сохранению ворот в неприкосновенности;

  • Крепкая четверка защитников: в линию обороны вошли фланговый игрок «Пахтакора» Шерзод Насруллаев, капитан «Насафа» Умарбек Эшмуродов, Мухаммадкадыр Хамралиев из «Навбахора», а также опытный защитник «Нефтчи» Анвар Гафуров.

Контроль центра поля и бенефис в атаке

В полузащите и линии атаки собрались исполнители с высоким уровнем креативности и голевым чутьем:

  • Контроль центра поля: атакующий полузащитник «Пахтакора» Достонбек Хамдамов и плеймейкер «Навбахора» Диёр Холматов организовывали опасные атаки своих команд, а Ойбек Рустамов из «Насафа» и Сухроб Нуруллоев из «Локомотива» обеспечивали баланс;

  • Дуэт голевых машин: линию атаки заняли бомбардир «Локомотива» Темурхужа Абдухоликов, а также Анвар Ходжимирзаев, блистающий в текущем сезоне в составе самаркандского «Динамо».

Полный состав символической сборной 27-го тура Суперлиги Узбекистана

Амплуа / Позиция

Футболист

Клуб

Главное достижение в туре

Вратарь

Умид Эргашев

«Хорезм»

«Сухие» ворота и сейвы

Защитник

Шерзод Насруллаев

«Пахтакор»

Активность на фланге и надежная защита

Защитник

Умарбек Эшмуродов

«Насаф»

Лидерство в центре обороны

Защитник

Мухаммадкадыр Хамралиев

«Навбахор»

Отбор мяча и позиционная точность

Защитник

Анвар Гафуров

«Нефтчи»

Опыт и стабильность в обороне

Полузащитник

Достонбек Хамдамов

«Пахтакор»

Развитие атак и скорость

Полузащитник

Диёр Холматов

«Навбахор»

Креативные передачи в центре

Полузащитник

Ойбек Рустамов

«Насаф»

Прессинг и срыв атак соперника

Полузащитник

Сухроб Нуруллоев

«Локомотив»

Создание угрозы с фланга

Нападающий

Темурхужа Абдухоликов

«Локомотив»

Прессинг в центре атаки и голы

Нападающий

Анвар Ходжимирзаев

«Динамо» Самарканд

Результативность и победные действия

Звезды 27-го тура: названы 11 лучших футболистов Суперлиги Узбекистана

Высокий темп, продемонстрированный во всех линиях в 27-м туре, показывает, что борьба за чемпионство, медали и сохранение прописки в элите на финальном этапе Суперлиги достигла своего пика.

Суперлига УзбекистанаСимволическая сборнаяФутбол
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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