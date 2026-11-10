Звезды 27-го тура: названы 11 лучших футболистов Суперлиги Узбекистана

После завершения матчей 27-го тура Суперлиги Узбекистана была объявлена официальная символическая сборная, состоящая из футболистов, которые проявили себя наиболее ярко и результативно на своих позициях и внесли важный вклад в успех своих команд.

В данный состав, наряду с представителями столичных грандов, вошли лидеры, продемонстрировавшие героическую игру в составе областных клубов.

Надежность обороны и уверенный страж ворот

Выбор линии обороны и вратаря для символической сборной тура проходил в условиях острой конкуренции:

Щит «Хорезма» в воротах: голкипер «Хорезма» Умид Эргашев был признан лучшим вратарем тура благодаря своим уверенным сейвам и активной игре по сохранению ворот в неприкосновенности;

Крепкая четверка защитников: в линию обороны вошли фланговый игрок «Пахтакора» Шерзод Насруллаев, капитан «Насафа» Умарбек Эшмуродов, Мухаммадкадыр Хамралиев из «Навбахора», а также опытный защитник «Нефтчи» Анвар Гафуров.

Контроль центра поля и бенефис в атаке

В полузащите и линии атаки собрались исполнители с высоким уровнем креативности и голевым чутьем:

Контроль центра поля: атакующий полузащитник «Пахтакора» Достонбек Хамдамов и плеймейкер «Навбахора» Диёр Холматов организовывали опасные атаки своих команд, а Ойбек Рустамов из «Насафа» и Сухроб Нуруллоев из «Локомотива» обеспечивали баланс;

Дуэт голевых машин: линию атаки заняли бомбардир «Локомотива» Темурхужа Абдухоликов, а также Анвар Ходжимирзаев, блистающий в текущем сезоне в составе самаркандского «Динамо».

Полный состав символической сборной 27-го тура Суперлиги Узбекистана

Амплуа / Позиция Футболист Клуб Главное достижение в туре Вратарь Умид Эргашев «Хорезм» «Сухие» ворота и сейвы Защитник Шерзод Насруллаев «Пахтакор» Активность на фланге и надежная защита Защитник Умарбек Эшмуродов «Насаф» Лидерство в центре обороны Защитник Мухаммадкадыр Хамралиев «Навбахор» Отбор мяча и позиционная точность Защитник Анвар Гафуров «Нефтчи» Опыт и стабильность в обороне Полузащитник Достонбек Хамдамов «Пахтакор» Развитие атак и скорость Полузащитник Диёр Холматов «Навбахор» Креативные передачи в центре Полузащитник Ойбек Рустамов «Насаф» Прессинг и срыв атак соперника Полузащитник Сухроб Нуруллоев «Локомотив» Создание угрозы с фланга Нападающий Темурхужа Абдухоликов «Локомотив» Прессинг в центре атаки и голы Нападающий Анвар Ходжимирзаев «Динамо» Самарканд Результативность и победные действия

Высокий темп, продемонстрированный во всех линиях в 27-м туре, показывает, что борьба за чемпионство, медали и сохранение прописки в элите на финальном этапе Суперлиги достигла своего пика.