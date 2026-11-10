Звезды 27-го тура: названы 11 лучших футболистов Суперлиги Узбекистана
После завершения матчей 27-го тура Суперлиги Узбекистана была объявлена официальная символическая сборная, состоящая из футболистов, которые проявили себя наиболее ярко и результативно на своих позициях и внесли важный вклад в успех своих команд.
В данный состав, наряду с представителями столичных грандов, вошли лидеры, продемонстрировавшие героическую игру в составе областных клубов.
Надежность обороны и уверенный страж ворот
Выбор линии обороны и вратаря для символической сборной тура проходил в условиях острой конкуренции:
Щит «Хорезма» в воротах: голкипер «Хорезма» Умид Эргашев был признан лучшим вратарем тура благодаря своим уверенным сейвам и активной игре по сохранению ворот в неприкосновенности;
Крепкая четверка защитников: в линию обороны вошли фланговый игрок «Пахтакора» Шерзод Насруллаев, капитан «Насафа» Умарбек Эшмуродов, Мухаммадкадыр Хамралиев из «Навбахора», а также опытный защитник «Нефтчи» Анвар Гафуров.
Контроль центра поля и бенефис в атаке
В полузащите и линии атаки собрались исполнители с высоким уровнем креативности и голевым чутьем:
Контроль центра поля: атакующий полузащитник «Пахтакора» Достонбек Хамдамов и плеймейкер «Навбахора» Диёр Холматов организовывали опасные атаки своих команд, а Ойбек Рустамов из «Насафа» и Сухроб Нуруллоев из «Локомотива» обеспечивали баланс;
Дуэт голевых машин: линию атаки заняли бомбардир «Локомотива» Темурхужа Абдухоликов, а также Анвар Ходжимирзаев, блистающий в текущем сезоне в составе самаркандского «Динамо».
Полный состав символической сборной 27-го тура Суперлиги Узбекистана
Амплуа / Позиция
Футболист
Клуб
Главное достижение в туре
Вратарь
Умид Эргашев
«Хорезм»
«Сухие» ворота и сейвы
Защитник
Шерзод Насруллаев
«Пахтакор»
Активность на фланге и надежная защита
Защитник
Умарбек Эшмуродов
«Насаф»
Лидерство в центре обороны
Защитник
Мухаммадкадыр Хамралиев
«Навбахор»
Отбор мяча и позиционная точность
Защитник
Анвар Гафуров
«Нефтчи»
Опыт и стабильность в обороне
Полузащитник
Достонбек Хамдамов
«Пахтакор»
Развитие атак и скорость
Полузащитник
Диёр Холматов
«Навбахор»
Креативные передачи в центре
Полузащитник
Ойбек Рустамов
«Насаф»
Прессинг и срыв атак соперника
Полузащитник
Сухроб Нуруллоев
«Локомотив»
Создание угрозы с фланга
Нападающий
Темурхужа Абдухоликов
«Локомотив»
Прессинг в центре атаки и голы
Нападающий
Анвар Ходжимирзаев
«Динамо» Самарканд
Результативность и победные действия
Высокий темп, продемонстрированный во всех линиях в 27-м туре, показывает, что борьба за чемпионство, медали и сохранение прописки в элите на финальном этапе Суперлиги достигла своего пика.
Комментарии 0
…