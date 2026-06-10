Джамшид Саидов вновь назначен главным тренером «Кызылкума»

В футбольном мире нашей страны произошла очередная важная и ожидаемая тренерская перестановка. Руководство клуба «Кызылкум», занимающего свое место в Суперлиге Узбекистана и являющегося главной командой Навоийской области, решило доверить пост главного тренера опытному специалисту, хорошо знакомому местным болельщикам. Согласно официальной информации, известный тренер Джамшид Саидов приступил к работе в качестве нового главного тренера навоийцев.

До принятия этого предложения Джамшид Саидов в текущем сезоне работал ассистентом в тренерском штабе ташкентского «Локомотива». Переговоры между руководством клуба из Навои и опытным специалистом завершились успешно, и стороны подписали официальный трудовой договор до конца текущего сезона. Теперь перед новым главным тренером стоит задача поднять команду выше в турнирной таблице и поставить игру, которую ждут болельщики.

Примечательно, что это не первый приход Джамшида Саидова в Навоийский регион. Ранее, в сезонах 2023–2024 годов, опытный специалист уже успешно работал главным тренером в «Кызылкуме» и завоевал симпатии местных фанатов. Его возвращение в команду было встречено болельщиками очень тепло и с радостью.

Стоит напомнить, что несколько дней назад руководство «золотоискателей» по обоюдному согласию рассталось с предыдущим главным тренером Акмалем Рустамовым из-за неудовлетворительных результатов. Мы надеемся, что приход Джамшида Саидова принесет команде «свежий воздух» и начало новой победной серии. Со своей стороны, мы желаем новому тренеру только удачи и побед в предстоящих напряженных матчах с «Кызылкумом»!

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