«Динамо» на своем поле победило «Кызылкум»

·18·Спорт
«Динамо» на своем поле победило «Кызылкум»

В 21-м туре Суперлиги Узбекистана состоялся настоящий бой на выносливость и тактическое мастерство, который болельщики смотрели, затаив дыхание. Самаркандское «Динамо» принимало на своем поле навоийский «Кызылкум» и, несмотря на то, что большую часть матча провело в меньшинстве, одержало ценную победу со счетом 1:0. Удаление защитника еще в первом тайме стало тяжелым ударом для самаркандцев, однако хозяева во втором тайме не только надежно защищались, но и сумели превратить ошибку соперника в гол. Эта победа еще больше приблизил самаркандцев к верхней части турнирной таблицы, в то время как навоийцев, не сумевших воспользоваться численным преимуществом, поставила в сложное положение.

Итак, кто был тем футболистом, который покинул поле на 36-й минуте после получения красной карточки, чей тренерский ход обеспечил победу и сколько теперь очков у команд? В конце статьи мы представим вашему вниманию все подробности самых напряженных моментов этого матча и шансы команд по итогам сезона.

Победа в меньшинстве: драма 36-й и 69-й минут

Поединок в Самарканде был богат на неожиданные события и вызвал большой интерес у болельщиков:

  • Шокирующее удаление на 36-й минуте: в середине первого тайма футболист «Динамо» Джалолиддин Джумабоев за грубую игру получил прямую красную карточку, и самаркандцы остались на поле вдесятером;

  • Давление навоийцев и воля хозяев: несмотря на численное превосходство соперника, «Динамо» установило железную дисциплину у своей штрафной площади и практически не оставляло голевых моментов нападающим «Кызылкума»;

  • Золотой удар Хайдарова: вышедший на замену во втором тайме Абдугафур Хайдаров на 69-й минуте точно пробил по воротам соперника, открыв счет и принеся своей команде три очка;

  • Сохранение счета: в оставшиеся минуты и в компенсированное время хозяевам удалось удержать победный счет.

«Бороться всей командой даже в меньшинстве и забить победный гол свидетельствует о ментальной силе и истинном характере коллектива», — отмечают футбольные эксперты.

Составы и тренерский ход: замена, принесшая победу

В противостоянии двух клубов важную роль сыграл тактический выбор тренеров:

  • Основной состав и запасные «Динамо»: Неманов, Радаев (Мустафоев, 89), Штефан, Амонов, Думбуя, Аванесян (Юлдашев, 46), Джумабоев, Абдусаломов (Хайдаров, 46), Худайбердиев, Станоевич, Облакулов (Тухтасинов, 71);

  • Состав «Кызылкума»: Рахматов, Джуманкузиев, Рахматуллаев, Туропов (Абдугоффоров, 75), Кумбурович, Бозоров, Джигаури (Майкон Дуглас, 75), Нематхонов (Шукуриллаев, 16), Рузиев (Отакулов, 46), Рахматиллаев, Журакузиев (Кенжабоев, 53);

  • Ставший героем вышедший на замену Хайдаров: появившийся на поле после перерыва на 46-й минуте Абдугафур Хайдаров стал лучшим игроком матча, забив решающий мяч;

  • Желтая карточка: в матче, прошедшем в острой борьбе, игрок хозяев Радаев был предупрежден арбитром на 78-й минуте.

Ситуация в турнирной таблице: рубеж в 30 очков

Эта важная победа оказала серьезное влияние на позиции обеих команд в турнире:

  • «Динамо» на 9-й строчке: благодаря завоеванной победе самаркандский клуб довел количество своих очков до 30 и остался на 9-м месте в турнирной таблице;

  • Опасная потеря для «Кызылкума»: уступившая команда из Навои, имея большинство на поле, с 26 очками остается на 11-м месте и ощущает давление нижней части таблицы.

Урок волевой команды и неиспользованного преимущества

Это противостояние в Самарканде наглядно доказало, что в футболе решающую роль играют не цифры или количество игроков на поле, а стремление к победе и тактическая хладнокровность. «Динамо», игравшее почти час в меньшинстве, не просто не сдалось, но и преподало урок сопернику. А для «Кызылкума» этот матч стал большим уроком: численное преимущество на поле ничего не значит при отсутствии четкого плана и креатива в атаке. Теперь «Динамо» будет подходить к оставшейся части чемпионата с еще большей уверенностью, в то время как навоийцам необходимо срочно исправить недочеты в линии атаки.

Как вы думаете, победа «Динамо» вдесятером стала результатом высокого мужества самаркандцев или неверной тактики «Кызылкума»? Почему «Кызылкум» совсем не смог воспользоваться почти часовым преимуществом? Оставляйте свои мысли в комментариях и делитесь анализом этой драматичной игры в узбекском футболе со всеми болельщиками и фанатами «Динамо» и «Кызылкума»!

Динамо СамаркандКызылкум НавоиСуперлига Узбекистанастойкостьтактикакрасная карточкафутбол
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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