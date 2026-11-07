Напряженная борьба за бронзу в Суперлиге: «Навбахор» преодолел выездной барьер в лице «Кызылкума»
В рамках 27-го тура Суперлиги Узбекистана в напряженном противостоянии, прошедшем в Навои, наманганский «Навбахор» одержал минимальную, но крайне важную выездную победу над «Кызылкумом» со счетом 1:0.
Судьбу встречи решила единственная точная атака и хладнокровное завершение, созданные в конце первого тайма.
Решающая 39-я минута: гол в исполнении дуэта Гиясова и Холматова
На протяжении матча обе команды делали упор на организованную оборону и осторожную тактику:
Решающий момент первого тайма: На 39-й минуте игры «соколы» нашли брешь в оборонительной линии соперника и организовали стремительную атаку. Точную передачу Мухаммадали Гиясова полузащитник Диёр Холматов мастерски направил в ворота, открыв счет — 0:1;
Давление навоийцев: Во втором тайме «Кызылкум» предпринял ряд атак, чтобы восстановить равновесие, однако оборонительная линия наманганцев во главе с членом национальной сборной Уткиром Юсуповым действовала надежно, сохранив ворота в неприкосновенности.
Ситуация в турнирной таблице: «Навбахор» набрал 55 очков
Эта победа значительно укрепила позиции наманганцев в гонке за медали на финишной прямой сезона:
Уверенное место в тройке лидеров: Вернувшись с выезда с важными 3 очками, «Навбахор» довел количество своих очков до 55 и еще больше укрепил свое 3-е место в таблице Суперлиги;
«Кызылкум» в середине таблицы: Команда из Навои, потерявшая очки на своем поле, осталась на 9-й строчке турнирной таблицы с 35 очками.
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