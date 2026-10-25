«Бавария» обыграла «Фрайбург» на выезде и обошла «Боруссию Д»

В центральном матче 7-го тура немецкой Бундеслиги «Бавария» под руководством Венсана Компани гостила у проводящего сильный сезон «Фрайбурга». В напряженном поединке мюнхенцы добились уверенной победы со счетом 3:1.

Примечательно, что все 4 гола в матче записали на свой счет футболисты «Баварии»: три мяча гости забили в ворота соперника, а один отправили в собственные.

Уверенное преимущество и точка на 90+5-й минуте

Мюнхенцы решили исход встречи еще в первом тайме:

16-я минута: Открытие счета от Упамекано: Защитник Дайо Упамекано проявил активность в штрафной площади соперника после углового или стандартного положения и вывел «Баварию» вперед (0:1);

42-я минута: Удар Гнабри: Незадолго до перерыва Серж Гнабри укрепил преимущество, доведя счет до 0:2;

82-я минута: Нелепый автогол: Во время атаки «Фрайбурга», усилившего давление в концовке игры, полузащитник «Баварии» Бишоф срезал мяч в собственные ворота, сократив разрыв в счете (1:2);

90+5-я минута: Финальный аккорд от Олисе: На последних секундах добавленного арбитром времени Майкл Олисе точным ударом завершил быструю контратаку и поставил точку в матче (1:3).

Турнирная таблица: 17 очков и лидерство в Бундеслиге

Эта важная победа внесла ясность в ситуацию в верхней части турнирной таблицы:

«Бавария» на первом месте: Благодаря завоеванным 3 очкам мюнхенцы довели количество своих очков до 17 и по дополнительным показателям (разнице мячей) обошли извечного соперника «Боруссию Дортмунд» (17 очков), поднявшись на 1-е место в турнирной таблице;

«Фрайбург» остался в тройке сильнейших: Несмотря на поражение, хозяева с 13 очками сохраняют 3-ю строчку чемпионата.

Протокол матча:

Бундеслига. 7-тур

«Фрайбург» — «Бавария» 1:3

25 октября, стадион «Европа-Парк»