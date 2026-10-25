«Бавария» обыграла «Фрайбург» на выезде и обошла «Боруссию Д»
В центральном матче 7-го тура немецкой Бундеслиги «Бавария» под руководством Венсана Компани гостила у проводящего сильный сезон «Фрайбурга». В напряженном поединке мюнхенцы добились уверенной победы со счетом 3:1.
Примечательно, что все 4 гола в матче записали на свой счет футболисты «Баварии»: три мяча гости забили в ворота соперника, а один отправили в собственные.
Уверенное преимущество и точка на 90+5-й минуте
Мюнхенцы решили исход встречи еще в первом тайме:
16-я минута: Открытие счета от Упамекано: Защитник Дайо Упамекано проявил активность в штрафной площади соперника после углового или стандартного положения и вывел «Баварию» вперед (0:1);
42-я минута: Удар Гнабри: Незадолго до перерыва Серж Гнабри укрепил преимущество, доведя счет до 0:2;
82-я минута: Нелепый автогол: Во время атаки «Фрайбурга», усилившего давление в концовке игры, полузащитник «Баварии» Бишоф срезал мяч в собственные ворота, сократив разрыв в счете (1:2);
90+5-я минута: Финальный аккорд от Олисе: На последних секундах добавленного арбитром времени Майкл Олисе точным ударом завершил быструю контратаку и поставил точку в матче (1:3).
Турнирная таблица: 17 очков и лидерство в Бундеслиге
Эта важная победа внесла ясность в ситуацию в верхней части турнирной таблицы:
«Бавария» на первом месте: Благодаря завоеванным 3 очкам мюнхенцы довели количество своих очков до 17 и по дополнительным показателям (разнице мячей) обошли извечного соперника «Боруссию Дортмунд» (17 очков), поднявшись на 1-е место в турнирной таблице;
«Фрайбург» остался в тройке сильнейших: Несмотря на поражение, хозяева с 13 очками сохраняют 3-ю строчку чемпионата.
Протокол матча:
Бундеслига. 7-тур
«Фрайбург» — «Бавария» 1:3
25 октября, стадион «Европа-Парк»
Голы: Бишоф 82 (автогол) — Упамекано 16, Гнабри 42, Олисе 90+5.
«Фрайбург»: Бекхаус, Судзуки, Бесте (Ириэ, 63), Гинтер, Линхарт (Розенфельдер, 77), Макенго, Остерхаге (Ямамото, 58), Трой, Хёлер (Матанович, 58), Шерхант (Грифо, 77), Эггештайн.
«Бавария»: Урбиг, Станишич (Боэ, 61), Та, Упамекано, Браун (Дэвис, 73), Бишоф, Лаймер, Карл (Ито, 86), Олисе, Гнабри (Сайбари, 61), Кейн.
Предупреждения: Хёлер 25, Бесте 55, Та 65, Эггештайн 85.
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