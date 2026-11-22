Неожиданные перемены в Бундеслиге: «Боруссия» сместила «Баварию» с первой строчки
В 10-м туре немецкой Бундеслиги произошли серьезные изменения в турнирной таблице. В то время как «Бавария» не смогла обыграть «Кёльн» на своем поле, дортмундская «Боруссия» одержала важную выездную победу и стала лидером чемпионата.
Очередной тур чемпионата Германии запомнился рядом неожиданных результатов. Ничья в Мюнхене привела к потере очков «Баварией», чем с успехом воспользовалась дортмундская «Боруссия», поднявшись на первую строчку турнирной таблицы.
Также крупной выездной победы добился «РБ Лейпциг», а «Байер» разгромил своего соперника на домашнем стадионе.
«Бавария» осталась без победы и потеряла лидерство
«Бавария» — «Кёльн» 1:1
Один из самых примечательных матчей тура прошел в Мюнхене. «Бавария» принимала «Кёльн», но не смогла порадовать своих болельщиков победой. Встреча завершилась со счетом 1:1.
Для мюнхенцев этот результат стал досадной потерей очков, несмотря на то, что их беспроигрышная серия в сезоне продолжается. Ведь один из главных конкурентов — дортмундская «Боруссия» — выиграл свой матч и изменил ситуацию в чемпионате в свою пользу.
Дортмундцы вырвали лидерство на 80-й минуте
«Боруссия» Мёнхенгладбах — «Боруссия» Дортмунд 0:1
Дортмундская «Боруссия» вернулась из сложной поездки в Мёнхенгладбах с тремя очками. Судьба матча решилась в концовке второго тайма.
На 80-й минуте Феликс Нмеча поразил ворота соперника, забив единственный гол, принесший победу его команде.
После этого успеха в активе дортмундского клуба стало 24 очка. В результате команда поднялась на первое место в турнирной таблице, лишив «Баварию» лидерства.
«РБ Лейпциг» разгромил соперника в Берлине
«Унион Берлин» — «РБ Лейпциг» 1:5
Одна из самых крупных побед тура была зафиксирована в Берлине. «РБ Лейпциг» в гостях забил пять мячей в ворота «Униона», добившись уверенного успеха.
Авторами голов у гостей стали Антонио Нуса, Ромуло да Круз, Брайан Груда и Рокко Рейс. Единственный ответный гол «Униона» на счету Мишеля Эбишера.
Этот результат стал важным шагом для «Лейпцига» в продолжении борьбы за чемпионский титул.
«Байер» забил четыре гола в ворота соперника
«Байер» — «Падерборн» 4:0
Леверкузенцы также показали уверенную игру перед своими болельщиками. «Байер» разгромил «Падерборн» со счетом 4:0.
Афонсу Морейра оформил дубль, а Патрик Шик и Экви Фернандес забили по одному голу. Таким образом, «Байер» не оставил сопернику никаких шансов.
Другие результаты 10-го тура Бундеслиги
В рамках тура состоялось еще несколько встреч. В некоторых из них хозяева победили с минимальным счетом, а в матче между «Шальке» и «Штутгартом» победитель выявлен не был.
Матч
Счет
«Айнтрахт» — «Хоффенхайм»
1:0
«Эльферсберг» — «Фрайбург»
0:1
«Шальке» — «Штутгарт»
0:0
Борьба за лидерство накаляется
Результаты 10-го тура придали новый импульс чемпионской гонке в Бундеслиге. Потеря очков «Баварией» на своем поле оказалась как нельзя кстати для дортмундской «Боруссии». Дортмундцы, одержав важную победу, набрали 24 очка и заняли первое место.
Сезон продолжается, поэтому данные изменения в борьбе за лидерство еще не позволяют делать окончательные выводы. Однако сам 10-й тур показал, что для «Баварии» на пути к чемпионству возникла серьезная конкуренция.
С подпиской рекламы не будет
Zamin Premium — 4 900 сум в месяц
Комментарии0
…