В 10-м туре немецкой Бундеслиги произошли серьезные изменения в турнирной таблице. В то время как «Бавария» не смогла обыграть «Кёльн» на своем поле, дортмундская «Боруссия» одержала важную выездную победу и стала лидером чемпионата.

Очередной тур чемпионата Германии запомнился рядом неожиданных результатов. Ничья в Мюнхене привела к потере очков «Баварией», чем с успехом воспользовалась дортмундская «Боруссия», поднявшись на первую строчку турнирной таблицы.

Также крупной выездной победы добился «РБ Лейпциг», а «Байер» разгромил своего соперника на домашнем стадионе.

«Бавария» осталась без победы и потеряла лидерство

«Бавария» — «Кёльн» 1:1

Один из самых примечательных матчей тура прошел в Мюнхене. «Бавария» принимала «Кёльн», но не смогла порадовать своих болельщиков победой. Встреча завершилась со счетом 1:1.

Для мюнхенцев этот результат стал досадной потерей очков, несмотря на то, что их беспроигрышная серия в сезоне продолжается. Ведь один из главных конкурентов — дортмундская «Боруссия» — выиграл свой матч и изменил ситуацию в чемпионате в свою пользу.

Дортмундцы вырвали лидерство на 80-й минуте

«Боруссия» Мёнхенгладбах — «Боруссия» Дортмунд 0:1

Дортмундская «Боруссия» вернулась из сложной поездки в Мёнхенгладбах с тремя очками. Судьба матча решилась в концовке второго тайма.

На 80-й минуте Феликс Нмеча поразил ворота соперника, забив единственный гол, принесший победу его команде.

После этого успеха в активе дортмундского клуба стало 24 очка. В результате команда поднялась на первое место в турнирной таблице, лишив «Баварию» лидерства.

«РБ Лейпциг» разгромил соперника в Берлине

«Унион Берлин» — «РБ Лейпциг» 1:5

Одна из самых крупных побед тура была зафиксирована в Берлине. «РБ Лейпциг» в гостях забил пять мячей в ворота «Униона», добившись уверенного успеха.

Авторами голов у гостей стали Антонио Нуса, Ромуло да Круз, Брайан Груда и Рокко Рейс. Единственный ответный гол «Униона» на счету Мишеля Эбишера.

Этот результат стал важным шагом для «Лейпцига» в продолжении борьбы за чемпионский титул.

«Байер» забил четыре гола в ворота соперника

«Байер» — «Падерборн» 4:0

Леверкузенцы также показали уверенную игру перед своими болельщиками. «Байер» разгромил «Падерборн» со счетом 4:0.

Афонсу Морейра оформил дубль, а Патрик Шик и Экви Фернандес забили по одному голу. Таким образом, «Байер» не оставил сопернику никаких шансов.

Другие результаты 10-го тура Бундеслиги

В рамках тура состоялось еще несколько встреч. В некоторых из них хозяева победили с минимальным счетом, а в матче между «Шальке» и «Штутгартом» победитель выявлен не был.

Матч Счет «Айнтрахт» — «Хоффенхайм» 1:0 «Эльферсберг» — «Фрайбург» 0:1 «Шальке» — «Штутгарт» 0:0

Борьба за лидерство накаляется

Результаты 10-го тура придали новый импульс чемпионской гонке в Бундеслиге. Потеря очков «Баварией» на своем поле оказалась как нельзя кстати для дортмундской «Боруссии». Дортмундцы, одержав важную победу, набрали 24 очка и заняли первое место.

Сезон продолжается, поэтому данные изменения в борьбе за лидерство еще не позволяют делать окончательные выводы. Однако сам 10-й тур показал, что для «Баварии» на пути к чемпионству возникла серьезная конкуренция.