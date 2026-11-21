Ведущий нападающий «Баварии» Харри Кейн получил серьезную травму. Ожидается, что восстановление английского футболиста займет около трех месяцев. По этой причине он не сможет помочь мюнхенцам в оставшейся части 2026 года.

Для болельщиков «Баварии» матч 10-го тура немецкой Бундеслиги против «Кёльна» (1:1) завершился неприятными новостями. Основной голеадор команды Харри Кейн получил травму в первом тайме встречи и был вынужден досрочно покинуть поле.

Изначально высказывались серьезные опасения по поводу состояния футболиста. Теперь же стали известны точные подробности травмы. Возвращение английского нападающего в строй может затянуться до 2027 года.

Какая часть тела травмирована у Кейна?

Спортивный директор «Баварии» Макс Эберль предоставил информацию о травме игрока. По его словам, у Кейна произошел разрыв синдесмозных связок, соединяющих большую и малую берцовые кости в области голени.