Плохие новости для болельщиков «Баварии»: Харри Кейн выбыл из строя на длительный срок
Ведущий нападающий «Баварии» Харри Кейн получил серьезную травму. Ожидается, что восстановление английского футболиста займет около трех месяцев. По этой причине он не сможет помочь мюнхенцам в оставшейся части 2026 года.
Для болельщиков «Баварии» матч 10-го тура немецкой Бундеслиги против «Кёльна» (1:1) завершился неприятными новостями. Основной голеадор команды Харри Кейн получил травму в первом тайме встречи и был вынужден досрочно покинуть поле.
Изначально высказывались серьезные опасения по поводу состояния футболиста. Теперь же стали известны точные подробности травмы. Возвращение английского нападающего в строй может затянуться до 2027 года.
Какая часть тела травмирована у Кейна?
Спортивный директор «Баварии» Макс Эберль предоставил информацию о травме игрока. По его словам, у Кейна произошел разрыв синдесмозных связок, соединяющих большую и малую берцовые кости в области голени.
Такая травма является серьезной проблемой для футболиста, поскольку эти связки играют важную роль в обеспечении стабильности между стопой и костями голени.
Получив травму еще в первом тайме матча с «Кёльном», Кейн не смог продолжить встречу. После игры главный тренер Венсан Компани также подтвердил, что нападающий не сможет помогать команде в течение нескольких месяцев.
Когда Кейн вернется в строй?
Как сообщает издание Sky Sport Деутшланд, процесс восстановления английского нападающего может занять около трех месяцев.
Если этот срок подтвердится, Кейн не выйдет на поле до конца 2026 года. Его возвращение в строй ожидается в 2027 году.
Безусловно, точная дата возвращения футболиста зависит от того, как будет протекать процесс восстановления. Поэтому трехмесячный срок пока следует воспринимать как предварительный прогноз.
«Бавария» осталась без ведущего бомбардира
Травма Кейна станет большой потерей для команды Венсана Компани. Английский нападающий является одним из главных источников голов «Баварии» и выполняет важную функцию в линии атаки.
Теперь мюнхенцам придется действовать в предстоящих матчах без своего ведущего форварда. Это возлагает на тренерский штаб задачу по сохранению эффективности в атаке.
До возвращения Кейна в строй «Баварии» предстоит искать способы восполнить его отсутствие. Болельщики же надеются, что один из самых важных футболистов команды быстрее восстановится и вернется на поле в 2027 году.
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