Недовольство внутри «Баварии»: футболисты и агенты возмущены отношением к Мусиале
Внутри мюнхенской «Баварии» накаляется обстановка — некоторые игроки команды открыто поддерживают полузащитника Джамала Мусиалу, у которого осложнились отношения с руководством клуба. Об этом сообщает издание Те Тучлине.
Агенты также предупреждают своих клиентов
Сообщается, что позиция и отношение руководства «Баварии» к очередной травме Джамала Мусиалы вызывают все большее недовольство среди членов команды.
Подобные действия клубных функционеров разочаровали не только футболистов, но и некоторых влиятельных футбольных агентов. Теперь они рекомендуют своим клиентам тщательно обдумывать вариант перехода в стан немецкого гранда, прежде чем принимать решение.
Турнирная таблица и сегодняшний матч против «Гамбурга»
Несмотря на подобные слухи вокруг команды, подопечные Венсана Компани продолжают борьбу за чемпионство в Бундеслиге:
Показатели
Официальные данные
Футболист в центре проблемы
Джамал Мусиала (отношение руководства к его травме вызвало недовольство)
Положение после 10-го тура Бундеслиги
2-е место в турнирной таблице с 22 очками
Следующая встреча (11-й тур)
«Гамбург» — «Бавария» (в гостях)
Дата и время игры
Сегодня, 28 ноября, в 19:30 по ташкентскому времени
Как вы считаете, как подобные разногласия между руководством «Баварии» и Джамалом Мусиалой повлияют на результаты немецкого гранда и его планы на летние трансферы?
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