Внутри мюнхенской «Баварии» накаляется обстановка — некоторые игроки команды открыто поддерживают полузащитника Джамала Мусиалу, у которого осложнились отношения с руководством клуба. Об этом сообщает издание Те Тучлине.

Агенты также предупреждают своих клиентов

Сообщается, что позиция и отношение руководства «Баварии» к очередной травме Джамала Мусиалы вызывают все большее недовольство среди членов команды.

Подобные действия клубных функционеров разочаровали не только футболистов, но и некоторых влиятельных футбольных агентов. Теперь они рекомендуют своим клиентам тщательно обдумывать вариант перехода в стан немецкого гранда, прежде чем принимать решение.