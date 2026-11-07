Голевой дождь в Бундеслиге: как завершились центральные матчи 9-го тура?
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- В 9-м туре немецкой Бундеслиги «Бавария» и дортмундская «Боруссия» одержали победы, сохранив лидерство в турнирной таблице с 21 очком.
- Мюнхенский клуб победил «Майнц» в гостях со счетом 2:1, а дортмундцы одержали аналогичную победу над «Эльверсбергом» на своем поле.
- «Лейпциг» забил пять безответных голов в ворота «Аугсбург», одержав крупную победу со счетом 5:1, набрал 18 очков и укрепил свое место в тройке лидеров.
Завершились матчи 9-го тура немецкой Бундеслиги, и борьба в чемпионской гонке накалилась еще сильнее.
Лидер турнира «Бавария» одержала уверенную победу на выезде, а преследующая ее дортмундская «Боруссия» также не потеряла очки на своем поле. В самом результативном матче тура «Лейпциг» разгромил своего соперника с крупным счетом.
Выездная победа «Баварии»: голы Киммиха и Карла
Мюнхенский клуб гостил на поле «Майнца» и контролировал ход встречи с первых минут:
Уверенный старт: Йозуа Киммих открыл счет уже на 14-й минуте встречи, а на 57-й минуте Карл увеличил преимущество;
Ответный гол на последних минутах: На 90+3-й добавленной арбитром минуте Тиец сократил отставание в составе хозяев, но этого не хватило, чтобы отобрать победу у «Баварии» со счетом 2:1;
Положение в таблице: После этого результата мюнхенцы с 21 очком сохранили за собой 1-е место в турнирной таблице.
Дубль Нмечи в «Боруссии Д» и продолжение погони
Дортмундцы в напряженном матче на своем поле одержали важную победу над одним из открытий сезона — «Эльверсбергом»:
Геройство Феликса Нмечи: Судьбу игры решил Нмеча, оформивший дубль во втором тайме — полузащитник поразил ворота соперника на 55-й и 71-й минутах;
Опасное сопротивление гостей: «Эльверсберг» вернул интригу голом Футкеу на 81-й минуте, но дортмундцы сумели удержать счет (2:1);
Равенство очков: «Боруссия Д» также довела количество своих очков до 21 и по разнице мячей продолжает неотступно преследовать «Баварию», занимая 2-ю строчку.
Ответ «Лейпцига» пятью голами на пропущенный мяч на 1-й минуте
Самый драматичный и результативный матч тура прошел в Лейпциге:
Неожиданный удар: «Аугсбург» шокировал хозяев, открыв счет уже на 1-й минуте матча благодаря голу Каде;
Пятикратный удар и камбэк: После этого «быки» устроили настоящее голевое шоу. Банзузи (33), Нкунку (45), Раум (45+1), Ромуло (60) и Баумгартнер (66) забили по очереди, отпраздновав крупную победу со счетом 5:1;
Закрепление на 3-м месте: «Лейпциг», набрав 18 очков, укрепил свои позиции в тройке лидеров.
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