Голевой дождь в Бундеслиге: как завершились центральные матчи 9-го тура?

Завершились матчи 9-го тура немецкой Бундеслиги, и борьба в чемпионской гонке накалилась еще сильнее.

Лидер турнира «Бавария» одержала уверенную победу на выезде, а преследующая ее дортмундская «Боруссия» также не потеряла очки на своем поле. В самом результативном матче тура «Лейпциг» разгромил своего соперника с крупным счетом.

Выездная победа «Баварии»: голы Киммиха и Карла

Мюнхенский клуб гостил на поле «Майнца» и контролировал ход встречи с первых минут:

Уверенный старт: Йозуа Киммих открыл счет уже на 14-й минуте встречи, а на 57-й минуте Карл увеличил преимущество;

Ответный гол на последних минутах: На 90+3-й добавленной арбитром минуте Тиец сократил отставание в составе хозяев, но этого не хватило, чтобы отобрать победу у «Баварии» со счетом 2:1;

Положение в таблице: После этого результата мюнхенцы с 21 очком сохранили за собой 1-е место в турнирной таблице.

Дубль Нмечи в «Боруссии Д» и продолжение погони

Дортмундцы в напряженном матче на своем поле одержали важную победу над одним из открытий сезона — «Эльверсбергом»:

Геройство Феликса Нмечи: Судьбу игры решил Нмеча, оформивший дубль во втором тайме — полузащитник поразил ворота соперника на 55-й и 71-й минутах;

Опасное сопротивление гостей: «Эльверсберг» вернул интригу голом Футкеу на 81-й минуте, но дортмундцы сумели удержать счет (2:1);

Равенство очков: «Боруссия Д» также довела количество своих очков до 21 и по разнице мячей продолжает неотступно преследовать «Баварию», занимая 2-ю строчку.

Ответ «Лейпцига» пятью голами на пропущенный мяч на 1-й минуте

Самый драматичный и результативный матч тура прошел в Лейпциге: