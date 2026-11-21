«Бавария» не смогла обыграть «Кёльн»: Кейн и Олисе получили травмы
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- В 10-м туре Бундеслиги «Бавария» на своем поле сыграла вничью с «Кёльн» со счетом 1:1.
- В ходе встречи Гарри Кейн и Майкл Олисе получили травмы и были вынуждены досрочно покинуть поле.
- Мур открыл счет гостей на 12-й минуте, а на 37-й минуте Браун забил ответный гол.
- После этого результата «Бавария» под руководством Венсана Компани сохранила лидерство в турнирной таблице с 22 очками.
В 10-м туре Бундеслиги «Бавария» на своем поле сыграла вничью с «Кёльном». Мюнхенцы завершили встречу со счетом 1:1, потеряв из-за травм двух ключевых игроков.
В 10-м туре чемпионата Германии «Бавария» принимала «Кёльн» на своем поле. В мюнхенском матче гости первыми открыли счет, однако до перерыва «Бавария» сумела восстановить равновесие. Во второй половине встречи команды не смогли забить победный гол.
«Кёльн» нанес удар первым, «Бавария» ответила
Счет в матче был открыт на 12-й минуте. Мур вывел «Кёльн» вперед, создав неожиданные проблемы для хозяев. Однако «Бавария» усилила давление и ближе к концу первого тайма сумела восстановить баланс.
На 37-й минуте гол Брауна позволил мюнхенцам перевести дух. Таким образом, команды ушли на перерыв при счете 1:1.
Кейн и Олисе покинули поле из-за травм
Еще одним тревожным моментом матча для «Баварии» стала травма двух важных футболистов. Гарри Кейн и Майкл Олисе были вынуждены досрочно покинуть поле по ходу встречи.
Кейн был заменен на 20-й минуте, а Олисе — на 46-й. Точной информации о характере их травм и сроках восстановления в тексте пока не приводится.
«Бавария» сохранила лидерство
После ничейного результата «Бавария» под руководством Венсана Компани продолжает лидировать в чемпионате с 22 очками. «Кёльн» с 10 очками занимает 14-ю строчку турнирной таблицы.
Бундеслига, 10-й тур
«Бавария» — «Кёльн» — 1:1
Голы: Браун, 37 — Мур, 12.
«Бавария»: Урбиг, Лаймер (Мусиала, 70), Упамекано (Мин Чжэ, 70), Та, Станишич, Киммих, Браун, Леннарт, Олисе (Биндер, 46), Кейн (Бишоф, 20).
«Кёльн»: Швэбе, Шмид, Симпсон, Лочошвили, Соса, Мур, Себулонсен, Окон, Краусс, Майна (Тильманн, 77), Эль-Мала (Хески, 85).
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