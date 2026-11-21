В 10-м туре Бундеслиги «Бавария» на своем поле сыграла вничью с «Кёльном». Мюнхенцы завершили встречу со счетом 1:1, потеряв из-за травм двух ключевых игроков.

В 10-м туре чемпионата Германии «Бавария» принимала «Кёльн» на своем поле. В мюнхенском матче гости первыми открыли счет, однако до перерыва «Бавария» сумела восстановить равновесие. Во второй половине встречи команды не смогли забить победный гол.

«Кёльн» нанес удар первым, «Бавария» ответила

Счет в матче был открыт на 12-й минуте. Мур вывел «Кёльн» вперед, создав неожиданные проблемы для хозяев. Однако «Бавария» усилила давление и ближе к концу первого тайма сумела восстановить баланс.

На 37-й минуте гол Брауна позволил мюнхенцам перевести дух. Таким образом, команды ушли на перерыв при счете 1:1.