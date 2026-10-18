«Байер» обыграл «Фрайбург» на своем поле и вошел в топ-четверку
В рамках 6-го тура Бундеслиги Германии две именитые команды, борющиеся за высокие места в турнирной таблице — «Байер» и «Фрайбург», сошлись на великолепном стадионе «Бай-Арена» в Леверкузене.
В упорном и напряженном противостоянии, прошедшем вечером 18 октября, хозяева поля сначала уступали в счете, но благодаря яркой игре опытнейшего чешского нападающего Патрика Шика — его голу и результативной передаче — вырвали волевую победу со счетом 2:1.
Быстрый гол, ответ Масы и решающий удар Шика
Матч начался с неожиданного активного прессинга со стороны гостей:
Шерхант открывает счет: на 14-й минуте контратака «Фрайбурга» принесла результат, и Шерхант точным ударом поразил ворота, выведя гостей вперед — 0:1;
Маза восстанавливает равновесие: леверкузенцы ответили без затяжки. На 19-й минуте после удобной передачи Патрика Шика Маза восстановил равновесие — 1:1;
Победный мяч на 76-й минуте: завладев полным преимуществом во втором тайме, «Байер» добился своего на 76-й минуте: Патрик Шик сам переиграл вратаря соперника и установил окончательный победный счет 2:1.
Протокол матча
Бундеслига. 6-й тур
«Байер» — «Фрайбург» 2:1
18 октября, «Бай-Арена».
Голы: Маза (19), Шик (76) — Шерхант (14).
Предупреждение: Трой (39).
«Байер»: Флеккен, Куванса, Тапсоба, Медина, Гутьеррес, Гарсия, Фернандеш, Диаби (Тиллман, 73), Маза (Хофманн, 84), Дениэл (Телла, 59), Шик.
«Фрайбург»: Бекхаус, Трой (Кюблер, 64), Гинтер, Линхарт, Макенго, Эггештайн, Энгельхарт (Остерхаге, 77), Бесте (Ири, 77), Гото (Хелер, 65), Шерхант (Грифо, 89), Матанович.
Ситуация в турнирной таблице
Благодаря этой победе в Бундеслиге еще больше накалилась борьба среди лидеров:
«Байер» поднялся на 4-е место: леверкузенский клуб довел количество своих очков до 13 и прочно обосновался на 4-й строчке турнирной таблицы;
«Фрайбург» в тройке сильнейших: потерпевший поражение «Фрайбург», также набравший 13 очков, за счет дополнительных показателей сохраняет за собой 3-ю позицию.
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