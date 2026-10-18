«Байер» обыграл «Фрайбург» на своем поле и вошел в топ-четверку

·52·Спорт
«Байер» обыграл «Фрайбург» на своем поле и вошел в топ-четверку

В рамках 6-го тура Бундеслиги Германии две именитые команды, борющиеся за высокие места в турнирной таблице — «Байер» и «Фрайбург», сошлись на великолепном стадионе «Бай-Арена» в Леверкузене.

В упорном и напряженном противостоянии, прошедшем вечером 18 октября, хозяева поля сначала уступали в счете, но благодаря яркой игре опытнейшего чешского нападающего Патрика Шика — его голу и результативной передаче — вырвали волевую победу со счетом 2:1.

Быстрый гол, ответ Масы и решающий удар Шика

Матч начался с неожиданного активного прессинга со стороны гостей:

  • Шерхант открывает счет: на 14-й минуте контратака «Фрайбурга» принесла результат, и Шерхант точным ударом поразил ворота, выведя гостей вперед — 0:1;

  • Маза восстанавливает равновесие: леверкузенцы ответили без затяжки. На 19-й минуте после удобной передачи Патрика Шика Маза восстановил равновесие — 1:1;

  • Победный мяч на 76-й минуте: завладев полным преимуществом во втором тайме, «Байер» добился своего на 76-й минуте: Патрик Шик сам переиграл вратаря соперника и установил окончательный победный счет 2:1.

Протокол матча

Бундеслига. 6-й тур

«Байер» — «Фрайбург» 2:1

18 октября, «Бай-Арена».

Голы: Маза (19), Шик (76) — Шерхант (14).

Предупреждение: Трой (39).

  • «Байер»: Флеккен, Куванса, Тапсоба, Медина, Гутьеррес, Гарсия, Фернандеш, Диаби (Тиллман, 73), Маза (Хофманн, 84), Дениэл (Телла, 59), Шик.

  • «Фрайбург»: Бекхаус, Трой (Кюблер, 64), Гинтер, Линхарт, Макенго, Эггештайн, Энгельхарт (Остерхаге, 77), Бесте (Ири, 77), Гото (Хелер, 65), Шерхант (Грифо, 89), Матанович.

Ситуация в турнирной таблице

Благодаря этой победе в Бундеслиге еще больше накалилась борьба среди лидеров:

  • «Байер» поднялся на 4-е место: леверкузенский клуб довел количество своих очков до 13 и прочно обосновался на 4-й строчке турнирной таблицы;

  • «Фрайбург» в тройке сильнейших: потерпевший поражение «Фрайбург», также набравший 13 очков, за счет дополнительных показателей сохраняет за собой 3-ю позицию.

БайерФрайбургПатрик ШикБай-Арена
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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