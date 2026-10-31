ЧП в «Баварии»: Компани отстранен от дерби после больницы

·73·Спорт
ЧП в «Баварии»: Компани отстранен от дерби после больницы

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Венсан Компани был полностью отстранен от процесса подготовки к важному матчу 8-го тура немецкой Бундеслиги против дортмундской «Боруссии». Руководство мюнхенского клуба приняло решение не привлекать 40-летнего специалиста к повседневной деятельности команды, чтобы не подвергать риску его здоровье после недавней выписки из больницы.

Внутренняя директива клуба настолько строга, что тренерскому штабу категорически запрещено даже обсуждать футбольные темы с Компани по телефону.

«Нам дали четкие указания»: заявление Аарона Дэнкса

Помощник Компани Аарон Дэнкс, временно исполняющий обязанности главного тренера, прокомментировал ситуацию прессе:

«Мы сейчас вообще не говорим с ним о футболе. На этот счет нам дали очень четкие указания клуб и медицинский штаб. Он должен полностью восстановиться, не нервничать и проводить время в кругу семьи. Чтобы он мог полностью поправить здоровье и успешно вернуться к большой работе, мы не вовлекаем его ни в какие дела команды».

Что произошло? (Подробности медицинского диагноза)

Недомогание бельгийского специалиста было зафиксировано в начале недели:

  • Неожиданный инцидент на тренировке: 23 октября во время тренировки второй команды «Баварии» Компани внезапно потерял сознание и был экстренно доставлен в больницу;

  • Диагноз врачей: после глубокого медицинского обследования у специалиста была выявлена ирритация (раздражение) мозговых оболочек;

  • Лечение и домашний режим: 28 октября бельгийского тренера выписали из больницы домой. В настоящее время он находится под наблюдением врачей, принимает специальные лекарства и соблюдает режим полного покоя.

Кто будет у руля в «Дер Класикер»?

Сегодня в центральном матче 8-го тура Бундеслиги между «Баварией» и дортмундской «Боруссией», за которым будут следить миллионы болельщиков, тренерскую скамейку мюнхенцев будет полностью контролировать Аарон Дэнкс. Компани же, по рекомендации врачей, сможет посмотреть важное дерби только дома, перед телевизором.

БаварияВенсан КомпаниБундеслигаБоруссия Дортмунд
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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