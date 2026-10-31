ЧП в «Баварии»: Компани отстранен от дерби после больницы

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Венсан Компани был полностью отстранен от процесса подготовки к важному матчу 8-го тура немецкой Бундеслиги против дортмундской «Боруссии». Руководство мюнхенского клуба приняло решение не привлекать 40-летнего специалиста к повседневной деятельности команды, чтобы не подвергать риску его здоровье после недавней выписки из больницы.

Внутренняя директива клуба настолько строга, что тренерскому штабу категорически запрещено даже обсуждать футбольные темы с Компани по телефону.

«Нам дали четкие указания»: заявление Аарона Дэнкса

Помощник Компани Аарон Дэнкс, временно исполняющий обязанности главного тренера, прокомментировал ситуацию прессе:

«Мы сейчас вообще не говорим с ним о футболе. На этот счет нам дали очень четкие указания клуб и медицинский штаб. Он должен полностью восстановиться, не нервничать и проводить время в кругу семьи. Чтобы он мог полностью поправить здоровье и успешно вернуться к большой работе, мы не вовлекаем его ни в какие дела команды».

Что произошло? (Подробности медицинского диагноза)

Недомогание бельгийского специалиста было зафиксировано в начале недели:

Неожиданный инцидент на тренировке: 23 октября во время тренировки второй команды «Баварии» Компани внезапно потерял сознание и был экстренно доставлен в больницу;

Диагноз врачей: после глубокого медицинского обследования у специалиста была выявлена ирритация (раздражение) мозговых оболочек;

Лечение и домашний режим: 28 октября бельгийского тренера выписали из больницы домой. В настоящее время он находится под наблюдением врачей, принимает специальные лекарства и соблюдает режим полного покоя.

Кто будет у руля в «Дер Класикер»?

Сегодня в центральном матче 8-го тура Бундеслиги между «Баварией» и дортмундской «Боруссией», за которым будут следить миллионы болельщиков, тренерскую скамейку мюнхенцев будет полностью контролировать Аарон Дэнкс. Компани же, по рекомендации врачей, сможет посмотреть важное дерби только дома, перед телевизором.