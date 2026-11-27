Английская Премьер-лига: Ноттингем — Челси. Начало матча: 28 ноября, 01:00 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Ноттингем»: 26. Селс М., 23. Кунья, 19. Делап Л., 10. Гиббс-Уайт М. (капитан), 11. Игор Жезус, 24. Макати Дж., 31. Миленкович Н., 27. Муньос Д., 5. Мурильо, 21. Шлагер К., 3. Уильямс Н.

Главный тренер «Ноттингем»: Гласнер О.

Стартовый состав «Челси»: 1. Мартинес Э., 34. Ачимпонг Дж., 25. Кайседо М. (капитан), 29. Чаваррия П., 3. Фофана У., 14. Хендерсон Дж., 45. Лавия Р., 7. Нету П., 10. Палмер К., 17. Роджерс М., 18. Уэлбек Д.

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Главный тренер «Челси»: Алонсо Х.