Брентфорд — Ноттингем: составы и текстовая трансляция

·47·Спорт
Брентфорд — Ноттингем: составы и текстовая трансляция

Английская Премьер-лига: Брентфорд — Ноттингем. Начало матча: 31 октября, 20:00 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Брентфорд»: 1. Келлехер К., 20. Айер К., 27. Янельт В., 8. Йенсен М. (капитан), 33. Кайоде М., 23. Льюис-Поттер К., 11. Уаттара Д., 18. Сангаре И., 7. Шаде К., 9. Тьяго И., 4. ван ден Берг С.

Запасные «Брентфорд»: 19. Энтони Дж., 22. Коллинз Н., 24. Дамсгор М., 25. Диуф М., 39. Густаво Нунес, 2. Хики Э., 44. Шустер Й., 12. Вальдимарссон Х. Р., 13. Уилсон К.

Главный тренер «Брентфорд»: Эндрюс К.

Стартовый состав «Ноттингем»: 26. Селс М., 34. Айна О., 23. Кунья, 19. Делап Л., 10. Гиббс-Уайт М. (капитан), 24. Макати Дж., 31. Миленкович Н., 5. Мурильо, 14. Ндойе Д., 21. Шлагер К., 3. Уильямс Н.

Запасные «Ноттингем»: 2. Диоманде У., 7. Хадсон-Одои К., 12. Джон Виктор, 15. Калимуэндо А., 27. Муньос Д., 25. Нетц Л., 6. Сангаре И., 9. Вуд К., 22. Йейтс Р.

Главный тренер «Ноттингем»: Гласнер О.

Прямая трансляция LIVE
33
Бесполезная попытка! Лиам Делап (Ноттингем) нашел свободное пространство, поднял голову, но пробил издали намного выше ворот. Мяч ушел за пределы поля, вратарь Брентфорда введет его в игру.
32
Итоговый счет по угловым в этом матче – 2:1.
32
Ноттингем отлично контролирует центр поля и показывает точные передачи.
30
Никола Миленкович (Ноттингем) забил курьезный автогол, пытаясь прервать прострел, но срезал мяч в нижний правый угол своих ворот.
28
Ноттингем сейчас контролирует мяч за счет точных передач.
27
Мамаду Сангаре (Брентфорд) пробил из-за пределов штрафной. Отличный удар, заставивший Матца Селса понервничать, но мяч прошел рядом с правой штангой.
26
Матиас Йенсен («Брентфорд») готовится ввести мяч в игру.
25
Блестящий сольный проход! Джеймс Макати (Ноттингем) обыграл соперников, ворвался в штрафную и пробил, но мяч прошел рядом с левой штангой. Мяч ушел за пределы поля, вратарь Брентфорда введет его в игру.
24
Брентфорд доминирует во владении мячом и делает много коротких передач, но потерял мяч после ошибки. Мяч ушел за боковую, Ноттингем введет его в игру.
24
Брентфорд организует игру через точные передачи, стремясь создать новые голевые моменты.
21
Отличное принятие мяча от Лиама Делапа (Ноттингем)! Он обработал точную передачу в штрафную и мощно пробил низом по центру ворот. Вратарь среагировал блестяще и отбил мяч.
19
Главный судья и его помощник указали на угловой. Ноттингем получит шанс создать опасный момент у ворот соперника.
18
Игроки «Ноттингема» контролируют мяч и перепасовываются короткими передачами. Они ждут появления свободных зон в обороне.
16
Ноттингем организует атаку через серию коротких передач.
14
Брентфорд, похоже, находит свою игру и контролирует мяч. Они ждут подходящего момента для создания новых голевых моментов.
12
Ола Айна (Ноттингем) вбросил аут в штрафную площадь, как угловой удар.
11
Данго Уаттара (Брентфорд) выполнил подачу в штрафную, но защитник соперника выбил мяч.
9
Отличная командная игра от Ноттингема, они контролируют мяч через короткий пас. Терпение — ключ к тому, чтобы найти брешь в обороне и забить.
7
Ола Айна (Ноттингем) изо всех сил старался добраться до мяча, направленного в штрафную, но не успел.
5
Мамаду Сангаре (Брентфорд) пробил с лёта из-за пределов штрафной. Отличный удар, заставивший понервничать Матца Селса, но мяч пролетел над перекладиной. Будет удар от ворот для Ноттингема.
4
Виталий Янельт (Брентфорд) подал угловой, мяч был спешно выбит из штрафной.
3
Кевин Шаде (Брентфорд) отдал точный пас на Игора Тьяго в штрафную, но Матц Селс вовремя среагировал и ликвидировал угрозу.
2
Брентфорд контролирует мяч, они делают несколько передач и ждут удобного момента для удара.
1
Первый тайм матча вот-вот начнется.
20:01
Игроки вышли на поле, матч вот-вот начнется. Брентфорд введет мяч в игру.
20:00
Матч задерживается из-за минуты молчания.
20:00
Даррен Ингленд назначен главным арбитром сегодняшнего матча, он постарается отсудить справедливо и избежать ошибок.
20:00
В деталях этого матча перед началом игры вы можете ознакомиться с составами команд.
20:00
Привет всем футбольным болельщикам, мы здесь, чтобы вести для вас прямую трансляцию этого матча и освещать самые интересные и важные моменты. Мы позаботимся о том, чтобы вы ничего не пропустили, просто устраивайтесь поудобнее и наслаждайтесь.
БрентфордНоттингемАнглийская Премьер-лига
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Ипсвич — Ноттингем: составы и текстовая трансляцияИпсвич — Ноттингем: составы и текстовая трансляция23 октября 22:48Ноттингем — Арсенал: составы и текстовая трансляцияНоттингем — Арсенал: составы и текстовая трансляция18 октября 19:26Халл — Брентфорд: составы и текстовая трансляцияХалл — Брентфорд: составы и текстовая трансляция25 октября 17:51Брентфорд — Ливерпуль: составы и текстовая трансляцияБрентфорд — Ливерпуль: составы и текстовая трансляция17 октября 17:47В 7-м туре АПЛ «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» одержали важные гостевые победыВ 7-м туре АПЛ «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» одержали важные гостевые победы17 октября 21:11«Брентфорд» разгромил лондонский гранд «Челси» со счетом 3:0«Брентфорд» разгромил лондонский гранд «Челси» со счетом 3:019 сентября 07:08
ОбъявленияДля сотрудничества
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Неожиданный бунт в «Сити»: Рико Льюис решил покинуть команду из-за Хусанова
Неожиданный бунт в «Сити»: Рико Льюис решил покинуть команду из-за Хусанова
«Свадьба будет»: дедушка Синдарова высказался об Асаубаевой
«Свадьба будет»: дедушка Синдарова высказался об Асаубаевой
Мать Роналду впервые прокомментировала уход сына из сборной
Мать Роналду впервые прокомментировала уход сына из сборной
Неожиданное поражение: Диёра Келдиёрова покинула турнир «Большого шлема»
Неожиданное поражение: Диёра Келдиёрова покинула турнир «Большого шлема»
Почему западные обозреватели не могут переварить стиль Баходира Джалолова?
Почему западные обозреватели не могут переварить стиль Баходира Джалолова?
Эрлинг Холанд решил уйти из «Манчестер Сити» — назван его новый адрес
Эрлинг Холанд решил уйти из «Манчестер Сити» — назван его новый адрес
Объявлены слабейшие футболисты матча «Манчестер Сити» — «ПСЖ»
Объявлены слабейшие футболисты матча «Манчестер Сити» — «ПСЖ»
«Играть постоянно с Узбекистаном роняет наш авторитет» — наставник «Персеполиса»
«Играть постоянно с Узбекистаном роняет наш авторитет» — наставник «Персеполиса»