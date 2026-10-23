Ипсвич — Ноттингем: составы и текстовая трансляция

·16·Спорт
Ипсвич — Ноттингем: составы и текстовая трансляция

Английская Премьер-лига: ИпсвичНоттингем. Начало матча: 24 октября, 00:00 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Ипсвич»: 28. Уолтон К., 3. Дэвис Л., 6. Диоп И., 19. Эмерсон, 10. Энсисо Х., 7. Фатаву И., 12. Флорентино, 26. О’Ши Д., 42. Уаттара А., 25. Паласиос Э., 11. Филоген Дж.

Запасные «Ипсвич»: 29. Акпом Ч., 47. Кларк Дж., 9. Флемминг З., 2. Ферлонг Д., 24. Гривз Дж., 38. Маэда Д., 5. Матусива А., 32. Нуньес М., 37. Схерпен К.

Главный тренер «Ипсвич»: О’Нил Г.

Стартовый состав «Ноттингем»: 26. Селс М., 23. Кунья, 19. Делап Л., 10. Гиббс-Уайт М., 24. Макати Дж., 31. Миленкович Н., 27. Муньос Д., 5. Мурильо, 14. Ндойе Д., 21. Шлагер К., 3. Уильямс Н.

Запасные «Ноттингем»: 34. Айна О., 2. Диоманде У., 7. Хадсон-Одои К., 12. Джон Виктор, 15. Калимуэндо А., 25. Нетц Л., 6. Сангаре И., 9. Вуд К., 22. Йейтс Р.

Главный тренер «Ноттингем»: Гласнер О.

ИпсвичНоттингемАнглийская Премьер-лига
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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