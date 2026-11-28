Кризис обороны «Челси»: команда Хаби Алонсо на пороге антирекордов АПЛ!
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- Команда «Челси», проигравшая «Ноттингем Форест» со счетом 2:3 в 12-м туре Английской Премьер-лиги, находится на пороге антирекордов из-за слабых показателей в защите.
- Лондонцы под руководством Хаби Алонсо пропустили 23 гола.
- В то же время они занимают 19-е место в лиге по количеству ударов в створ ворот и созданных голевых моментов.
После поражения в 12-м туре Английской Премьер-лиги на выезде от «Ноттингем Форест» со счетом 2:3, оборонительные показатели «Челси» в текущем сезоне вновь оказались в центре жесткой критики. Как сообщает издание Те Тучлине со ссылкой на статистику Sky Sports, лондонцы под руководством Хаби Алонсо стали одной из самых слабых команд лиги в защите.
Один из худших показателей в АПЛ
После матчей 12-го тура основные статистические показатели «синих» в обороне свидетельствуют о серьезных проблемах команды:
Статистический показатель
Результат
Место среди команд АПЛ
Пропущенные голы
23
19-е место в лиге (второй худший результат)
Удары в створ ворот
66
19-е место в лиге (второй худший результат)
Явные голевые моменты у ворот
41
19-е место в лиге (второй худший результат)
Ошибки, приведшие к удару соперника
19
20-е место в лиге (хуже всех клубов — худший показатель)
Для справки, несмотря на столь тяжелые статистические показатели в защите, «Челси» после 12-го тура АПЛ занимает 8-е место в турнирной таблице, набрав 16 очков.
Как вы считаете, в чем главная причина таких ошибок в обороне «Челси» и большого количества пропущенных голов: в тактических просчетах или в индивидуальных ошибках защитников?
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