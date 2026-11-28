После поражения в 12-м туре Английской Премьер-лиги на выезде от «Ноттингем Форест» со счетом 2:3, оборонительные показатели «Челси» в текущем сезоне вновь оказались в центре жесткой критики. Как сообщает издание Те Тучлине со ссылкой на статистику Sky Sports, лондонцы под руководством Хаби Алонсо стали одной из самых слабых команд лиги в защите.

Один из худших показателей в АПЛ

После матчей 12-го тура основные статистические показатели «синих» в обороне свидетельствуют о серьезных проблемах команды: