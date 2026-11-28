В рамках 12-го тура Английской Премьер-лиги «Челси» в гостях уступил «Ноттингем Форест» в богатом на голы и напряженном матче со счетом 2:3. Этот результат, зафиксированный на стадионе «Сити Граунд», стал для лондонцев третьим поражением подряд в чемпионате.

Подробности встречи и протокол

По ходу матча команды порадовали болельщиков пятью голами. Примечательно, что в хронологии встречи дублем у хозяев отметился Морган Гиббс-Уайт (51-я и 72-я минуты), а в составе «Челси» активность проявил Эван Эссе Эмега (54-я и 89-я минуты), однако решающий гол хозяев на 90-й минуте определил исход встречи.

АПЛ. 12-й тур «Ноттингем Форест» — «Челси» 3:2

Голы: Жоау да Круз (5, 0:1), Морган Гиббс-Уайт (51, 1:1), Морган Гиббс-Уайт (72, 2:1), Лиам Делап (80, 2:2), Исмаила Сангаре (90, 3:2) (также в деталях матча указано, что на 5-й минуте счет открыл Игор Жезус, а у лондонцев на 54-й и 89-й минутах забивал Эмега).

«Ноттингем Форест»: Матс Селс, Якоб Кунья, Никола Миленкович, Мурилло, Дани Муньос, Джеймс Макати (Райан Йейтс, 90), Ксавер Шлагер (Исмаила Сангаре, 84), Неко Уильямс, Игор Жезус (Данило Ндойе, 72), Морган Гиббс-Уайт, Лиам Делап (Крис Вуд, 84).

«Челси»: Эмилиано Мартинес, Педро Чаваррия, Мойсес Кайседо, Уэсли Фофана (Леви Колвилл, 56), Джош Ачимпонг (Матео Палестра, 85), Джордан Хендерсон (Гонсало Куэнда, 85), Ромео Лавия, Морган Роджерс, Коул Палмер, Педру Нету, Дэнни Уэлбек (Эван Эссе Эмега, 45).

Предупреждения: Уэсли Фофана (49), Эван Эссе Эмега (54), Джейдон Хендерсон (61), Педру Нету (70), Лиам Делап (80), Игор Жезус (90), Исмаила Сангаре (90).

Кризисная серия «Челси» и положение в турнирной таблице

Таким образом, в последних пяти матчах АПЛ лондонцы уходили с поля побежденными четыре раза:

Турнир / Тур Команда-соперник Результат АПЛ последние 5 туров «Лидс» 1:4 поражение АПЛ последние 5 туров «Манчестер Юнайтед» 2:0 единственная победа АПЛ последние 5 туров «Сандерленд» 0:1 поражение АПЛ последние 5 туров «Тоттенхэм» 0:2 поражение АПЛ 12-й тур «Ноттингем Форест» 2:3 поражение

После этих игр «Челси» по итогам 12-го тура занимает 8-е место в турнирной таблице с 16 очками. Победивший «Ноттингем Форест» довел количество своих очков до 12 и поднялся на 14-ю строчку.

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Как вы считаете, в чем главная причина такого спада у «Челси», проигравшего четыре раза в последних пяти турах?

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