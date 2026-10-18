Ноттингем — Арсенал: составы и текстовая трансляция
Английская Премьер-лига: Ноттингем — Арсенал. Начало матча: 18 октября, 20:30 (по ташкентскому времени).
После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.
Стартовый состав «Ноттингем»: 26. Селс М., 23. Кунья, 2. Диоманде У., 5. Мурильо, 27. Муньос Д., 21. Шлагер К., 8. Домингес Н., 3. Уильямс Н. (капитан), 24. Макати Дж., 14. Ндойе Д., 19. Делап Л.
Запасные «Ноттингем»: 34. Айна О., 7. Хадсон-Одои К., 12. Джон Виктор, 15. Калимуэндо А., 31. Миленкович Н., 25. Нетц Л., 6. Сангаре И., 9. Вуд К., 22. Йейтс Р.
Главный тренер «Ноттингем»: Гласнер О.
Стартовый состав «Арсенал»: 1. Райя Д., 4. Уайт Б., 15. Конса Э., 6. Габриэл, 33. Калафьори Р., 41. Райс Д., 39. Бруно Гимараэс, 7. Сака Б., 8. Эдегор М. (капитан), 10. Эзе Э., 29. Хаверц К.
Запасные «Арсенал»: 56. Дауман М., 14. Дьёкереш В., 49. Льюис-Скелли М., 20. Мадуэке Н., 23. Мерино М., 30. Мелье И., 3. Москера К., 12. Тимбер Ю., 36. Субименди М.
Главный тренер «Арсенал»: Артета М.
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