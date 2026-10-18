Ноттингем — Арсенал: составы и текстовая трансляция

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Ноттингем — Арсенал: составы и текстовая трансляция

Английская Премьер-лига: НоттингемАрсенал. Начало матча: 18 октября, 20:30 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Ноттингем»: 26. Селс М., 23. Кунья, 2. Диоманде У., 5. Мурильо, 27. Муньос Д., 21. Шлагер К., 8. Домингес Н., 3. Уильямс Н. (капитан), 24. Макати Дж., 14. Ндойе Д., 19. Делап Л.

Запасные «Ноттингем»: 34. Айна О., 7. Хадсон-Одои К., 12. Джон Виктор, 15. Калимуэндо А., 31. Миленкович Н., 25. Нетц Л., 6. Сангаре И., 9. Вуд К., 22. Йейтс Р.

Главный тренер «Ноттингем»: Гласнер О.

Стартовый состав «Арсенал»: 1. Райя Д., 4. Уайт Б., 15. Конса Э., 6. Габриэл, 33. Калафьори Р., 41. Райс Д., 39. Бруно Гимараэс, 7. Сака Б., 8. Эдегор М. (капитан), 10. Эзе Э., 29. Хаверц К.

Запасные «Арсенал»: 56. Дауман М., 14. Дьёкереш В., 49. Льюис-Скелли М., 20. Мадуэке Н., 23. Мерино М., 30. Мелье И., 3. Москера К., 12. Тимбер Ю., 36. Субименди М.

Главный тренер «Арсенал»: Артета М.

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37
Кай Хаверц (Арсенал) отлично среагировал на подачу со штрафного и сыграл внимательно у штрафной площади. Он высоко выпрыгнул и пробил головой, но мяч пролетел значительно выше перекладины.
36
Хавер Шлагер (Ноттингем) грубо сыграл, Майкл Оливер дает свисток и фиксирует нарушение. У Арсенала будет штрафной с опасной дистанции.
35
Джеймс Макати (Ноттингем) подал угловой в штрафную, но Давид Рая отлично прочитал ситуацию и забрал мяч.
35
Лиам Делап (Ноттингем) пробил издалека, но защитники заблокировали удар. Будет угловой. У Ноттингема появится шанс.
32
Подача Бен Уайта («Арсенал») в штрафную должна была быть точнее, чтобы создать голевой момент для своей команды.
30
Владение мячом 24:76.
29
Мартин Эдегор (Арсенал) выполнил длинную передачу, но Матц Селс спокойно завладел мячом.
28
Подача Букайо Сака (Арсенал) с углового не таила в себе опасности. Защитники сыграли внимательно и вынесли мяч.
28
Бен Уайт (Арсенал) рвется к воротaм, но защитник вовремя вернулся и отодвинул угрозу. Арсенал подает угловой.
26
Габриэль (Арсенал) дотянулся до мяча после углового и пробил, но защитник заблокировал удар.
25
Букайо Сака (Арсенал) выполнил отличную передачу в штрафную площадь. Тем не менее, защитник соперника сыграл бдительно, выбив мяч за пределы поля и отвёл угрозу. Судья назначил угловой удар, и Арсенал разыграет мяч с угла поля.
23
Игра остановлена, так как Букайо Сака (Арсенал) оказался в офсайде.
23
Мурильо (Ноттингем) способен продолжить игру.
20
Мурильо («Ноттингем») показывает, что испытывает боль, и просит медицинской помощи. Степень его травмы пока неизвестна.
20
Ноттингем - Арсенал. Счёт: 0-0. Неко Уильямс (Ноттингем) подал угловой, но мяч был выбит.
19
Лиам Делап выдал отличную передачу на Дэна Ндойе (Ноттингем), но тому не хватило силы или точности, чтобы потревожить Давида Раю, и вратарь проводил мяч мимо правой штанги.
17
Деклан Райс («Арсенал») пробил со штрафной дистанции, но защитник сумел выбить мяч.
17🟨
Неко Уильямс (Ноттингем) сфолил на сопернике и был недоволен тем, что судья справедливо показал ему желтую карточку.
15
Деклан Райс (Арсенал) попытался найти свободного партнера в штрафной, но Матц Селс вышел из ворот и вынес мяч.
10
Букайо Сака («Арсенал») выполнил отличную передачу, но Матц Селс выбил мяч кулаками.
8
Букайо Сака (Арсенал) попытался найти свободного партнера в штрафной, но Матц Селс вышел из ворот и вынес мяч.
5
Букайо Сака (Арсенал) совершил сольный проход, но защитник соперника заблокировал его, и опасный момент создать не удалось.
2
Арсенал пытается взломать оборону, организуя атаку очень методично.
1
Судья дал свисток, и матч начался.
20:31
Арсенал вводит мяч в игру.
20:30
Сегодняшний матч обслуживает Майкл Оливер.
20:30
Стартовые составы на этот матч объявлены.
20:30
Добро пожаловать, дамы и господа, на наш текстовый онлайн-репортаж! Стартовые составы будут объявлены совсем скоро, так что устраивайтесь поудобнее и готовьтесь насладиться игрой.
НоттингемАрсеналАнглийская Премьер-лига
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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