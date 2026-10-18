Ноттингем — Арсенал: составы и текстовая трансляция

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37 Кай Хаверц (Арсенал) отлично среагировал на подачу со штрафного и сыграл внимательно у штрафной площади. Он высоко выпрыгнул и пробил головой, но мяч пролетел значительно выше перекладины.

36 Хавер Шлагер (Ноттингем) грубо сыграл, Майкл Оливер дает свисток и фиксирует нарушение. У Арсенала будет штрафной с опасной дистанции.

35 Джеймс Макати (Ноттингем) подал угловой в штрафную, но Давид Рая отлично прочитал ситуацию и забрал мяч.

35 Лиам Делап (Ноттингем) пробил издалека, но защитники заблокировали удар. Будет угловой. У Ноттингема появится шанс.

32 Подача Бен Уайта («Арсенал») в штрафную должна была быть точнее, чтобы создать голевой момент для своей команды.

30 Владение мячом 24:76.

29 Мартин Эдегор (Арсенал) выполнил длинную передачу, но Матц Селс спокойно завладел мячом.

28 Подача Букайо Сака (Арсенал) с углового не таила в себе опасности. Защитники сыграли внимательно и вынесли мяч.

28 Бен Уайт (Арсенал) рвется к воротaм, но защитник вовремя вернулся и отодвинул угрозу. Арсенал подает угловой.

26 Габриэль (Арсенал) дотянулся до мяча после углового и пробил, но защитник заблокировал удар.

25 Букайо Сака (Арсенал) выполнил отличную передачу в штрафную площадь. Тем не менее, защитник соперника сыграл бдительно, выбив мяч за пределы поля и отвёл угрозу. Судья назначил угловой удар, и Арсенал разыграет мяч с угла поля.

23 Игра остановлена, так как Букайо Сака (Арсенал) оказался в офсайде.

23 Мурильо (Ноттингем) способен продолжить игру.

20 Мурильо («Ноттингем») показывает, что испытывает боль, и просит медицинской помощи. Степень его травмы пока неизвестна.

20 Ноттингем - Арсенал. Счёт: 0-0. Неко Уильямс (Ноттингем) подал угловой, но мяч был выбит.

19 Лиам Делап выдал отличную передачу на Дэна Ндойе (Ноттингем), но тому не хватило силы или точности, чтобы потревожить Давида Раю, и вратарь проводил мяч мимо правой штанги.

17 Деклан Райс («Арсенал») пробил со штрафной дистанции, но защитник сумел выбить мяч.

17 Неко Уильямс (Ноттингем) сфолил на сопернике и был недоволен тем, что судья справедливо показал ему желтую карточку.

15 Деклан Райс (Арсенал) попытался найти свободного партнера в штрафной, но Матц Селс вышел из ворот и вынес мяч.

10 Букайо Сака («Арсенал») выполнил отличную передачу, но Матц Селс выбил мяч кулаками.

8 Букайо Сака (Арсенал) попытался найти свободного партнера в штрафной, но Матц Селс вышел из ворот и вынес мяч.

5 Букайо Сака (Арсенал) совершил сольный проход, но защитник соперника заблокировал его, и опасный момент создать не удалось.

2 Арсенал пытается взломать оборону, организуя атаку очень методично.

1 Судья дал свисток, и матч начался.

20:31 Арсенал вводит мяч в игру.

20:30 Сегодняшний матч обслуживает Майкл Оливер.

20:30 Стартовые составы на этот матч объявлены.