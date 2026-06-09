WWDC 2026: новинки Siri AI, iOS 27 и Apple Intelligence

·3·Технологии
WWDC 2026: новинки Siri AI, iOS 27 и Apple Intelligence

В штаб-квартире Apple Park стартовала конференция WWDC 2026. Мероприятие запомнится масштабными изменениями в Siri AI, iOS 27 и системе Apple Intelligence. Кроме того, это последняя WWDC для Тима Кука в качестве генерального директора, так как он объявил о передаче поста Джону Тернусу с 1 сентября. Apple прилагает все усилия, чтобы восстановить свои позиции в гонке искусственного интеллекта. Об этом сообщает Techcrunch.com сообщает .

Основное внимание на презентации было уделено обновлению голосового помощника Siri. Новая Siri, работающая на базе технологии Google Gemini, станет более интеллектуальной, интерактивной и адаптированной к визуальному интеллекту. Представители Apple подчеркнули, что Siri будет функционировать не только внутри системы, но и как отдельное приложение. При этом компания особо выделила вопрос конфиденциальности, заявив, что данные пользователей используются только для выполнения запросов и могут быть проверены внешними экспертами.

В бета-версии iOS 27 для разработчиков были обнаружены интересные находки. Наличие в системных файлах кодов "foldState" и "angleDegrees" указывает на работу над долгожданным складным iPhone (foldable). Хотя официального анонса еще не было, высока вероятность презентации устройства нового формата на сентябрьском мероприятии.

В рамках Apple Intelligence добавлены функции управления вкладками в Safari, обновления паролей одним касанием и понимания контекста между приложениями. Приложение Messages теперь предлагает варианты ответов с помощью искусственного интеллекта, а приложение Phone может извлекать необходимую информацию из Mail и других программ во время звонка. Что касается дизайна, стиль Liquid Glass прошлого года был немного доработан, предоставив пользователям возможность настраивать элементы по своему усмотрению.

AppleWWDC 2026SiriiOS 27Apple Intelligence
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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