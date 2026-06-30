В Китае начались продажи гиперреалистичных человекоподобных роботов: цены до 146 тысяч долларов

·232·Технологии
В Китае начались продажи гиперреалистичных человекоподобных роботов: цены до 146 тысяч долларов

Китайская компания UBTech официально запустила продажи роботов серии Уворлад У1, предназначенных для домашнего использования и с высокой точностью повторяющих облик человека. Эта технологическая новинка стала следующим шагом в области AI и робототехники; она создана не для выполнения повседневных хлопот, а для эмоционального общения и компаньонства с человеком. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает издание.

Серия Уворлад У1 представлена в трех модификациях, цены которых существенно различаются в зависимости от технических возможностей. По данным Иксбт.ком, базовая модель У1 Lite оценивается примерно в 17 650 долларов, а профессиональная версия У1 Pro обойдется в 25 000 долларов. Флагман серии У1 Ultra продается по цене 145 800 долларов за модель в мужском обличье и почти 129 600 долларов за женскую версию.

Человеческий облик и пластика движений

Роботы полностью повторяют реальные размеры и пропорции человеческого тела. Рост модели в мужском обличье составляет 183 см при весе 42 кг, а женский вариант имеет рост 168 см и вес 35,2 кг. Самой поразительной чертой устройств является их подвижность: каждый робот оснащен 88 подвижными суставами, что позволяет им выполнять человеческие движения очень естественно и пластично. Кроме того, бионическая конструкция в области шеи обеспечивает плавность движений головы.

Серия У1 выделяется не только внешним видом, но и способностью к общению. По заявлению производителя, робот может определять направление взгляда пользователя, поддерживать простой разговор и выражать более 20 различных эмоций. Скорость отклика системы составляет 500 миллисекунд, а синхронизация движения губ с речью почти незаметна — задержка составляет всего 20 миллисекунд.

Технические возможности и безопасность

Программное обеспечение робота опирается на специальную языковую модель, обученную на технологиях Huawei Ascend. Это помогает ему устанавливать долгосрочную эмоциональную связь с владельцем. Устройство подключается к сети через Wi-Fi и может работать автономно от аккумулятора от 2 до 4 часов. Важным аспектом является то, что для обеспечения конфиденциальности пользователя все данные общения хранятся в зашифрованном виде на самом устройстве и не отправляются принудительно в облачные сервисы.

По словам главы UBTech Чжоу Сяня, спрос на таких роботов на рынке оказался гораздо выше ожидаемого. Количество предварительных заказов, начавшихся 2 июня, уже превысило 11 тысяч. Для сравнения, в прошлом году компания продала в общей сложности 1079 человекоподобных роботов. Первые владельцы новых моделей получат своих «компаньонов» в середине сентября этого года.

Стоит отметить, что Уворлад У1 не предназначен для выполнения домашних дел, приготовления еды или уборки. Его основная задача — избавление от одиночества, роль собеседника и привнесение эмоциональной яркости в жизнь человека с помощью современных технологий. Ожидается, что в будущем подобные технологии станут важными помощниками для пожилых людей или лиц, нуждающихся в общении.

UBTechРобототехникаAIКитайТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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