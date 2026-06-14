NASA и SpaceX изменили стратегию посадки на Луну: теперь полет будет выполняться напрямую

·31·Технологии
NASA и SpaceX изменили стратегию посадки на Луну: теперь полет будет выполняться напрямую

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США радикально пересмотрело схему полетов в рамках программы Artemis, чтобы ускорить возвращение человечества на Луну. Новый план, реализуемый в сотрудничестве с компаниями SpaceX и Blue Origin, направлен на то, чтобы сделать первую за более чем полвека миссию по высадке более безопасной и эффективной. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает об этом.

Основные изменения касаются миссии Artemis 3, в ходе которой космический корабль Орион будет выполнять тестовые операции по сближению и стыковке с аппаратами Starship от SpaceX и Блуе Мун Марк 2 от Blue Origin на низкой околоземной орбите. По данным иксбт.ком, результаты этих испытаний станут фундаментом для миссии Artemis 4, запланированной на 2028 год — первой пилотируемой посадки в рамках новой программы.

Крутой поворот в стратегии SpaceX

Наиболее серьезные изменения коснулись архитектуры, предложенной компанией SpaceX Илона Маска. Согласно первоначальному плану, корабль Орион должен был стыковаться со Starship на окололунной орбите (НРХО). Однако по новой схеме этот сложный процесс перенесен на низкую околоземную орбиту. Теперь Starship и Орион будут объединяться вблизи Земли и только после этого отправляться к Луне как единая система.

Вице-президент SpaceX Джессика Дженсен отметила, что проведение стыковки вблизи Земли значительно повышает безопасность экипажа. Это позволяет протестировать самые сложные технические этапы в зоне, где возможны оперативные меры в экстренных ситуациях. Кроме того, такой метод создает дополнительные возможности для экипажа при возвращении с Луны.

Новый подход также способствует снижению расхода топлива. Прямой полет к Луне сокращает количество запусков, необходимых для дозаправки кораблей Starship на орбите. По словам представителя NASA Стива Крича, этот маршрут позволил отказаться от сложных технических требований, связанных с длительным хранением топлива, что упрощает конструкцию Starship.

Blue Origin и снижение рисков

Компания Blue Origin, принадлежащая Джеффу Безосу, также упростила свою стратегию. Компания отказалась от отдельного транспортного аппарата для перевозки топлива, решив использовать вместо него разгонные ступени на базе беспилотного аппарата Блуе Мун Марк 1. Специалисты NASA оценивают это решение как устранение одного из самых технически рискованных элементов программы.

Хотя недавно во время испытаний ракеты New Glenn компании Blue Origin произошел взрыв, компания заявила, что работы по подготовке лунных аппаратов идут по графику. NASA и его частные партнеры стремятся с помощью этих обновленных схем не только сэкономить время, но и установить новые стандарты в исследовании космоса.

NASASpaceXStarshipЛунаArtemis
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Солнце на столе: стартап Avalanche добился огромных результатов на миниатюрном реактореСолнце на столе: стартап Avalanche добился огромных результатов на миниатюрном реактореСегодня, 10:59Microsoft теряет сотни долларов с каждой проданной консоли Ксбокс СериесMicrosoft теряет сотни долларов с каждой проданной консоли Ксбокс СериесСегодня, 10:51SpaceX меняет схему полета на Луну: Starship станет космическим буксиромSpaceX меняет схему полета на Луну: Starship станет космическим буксиромСегодня, 09:51Внешность первого гонконгского тайконавта в космосе изменилась: Китай показал новые кадрыВнешность первого гонконгского тайконавта в космосе изменилась: Китай показал новые кадрыСегодня, 09:28Будущее авиации: компания Электра в сотрудничестве с NASA представила новый лайнерБудущее авиации: компания Электра в сотрудничестве с NASA представила новый лайнерСегодня, 07:59Убтеч представила ультрареалистичных роботов У1: в очереди тысячи людейУбтеч представила ультрареалистичных роботов У1: в очереди тысячи людейСегодня, 07:22
ОбъявленияДля сотрудничества
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Почему искусственный интеллект Google не может правильно написать свое название?
Почему искусственный интеллект Google не может правильно написать свое название?
Ученые создали солнечные элементы в 10 тысяч раз тоньше человеческого волоса
Ученые создали солнечные элементы в 10 тысяч раз тоньше человеческого волоса
Honor 600 Pro представлен в Китае: камера 200 Мп и аккумулятор 8000 мАч
Honor 600 Pro представлен в Китае: камера 200 Мп и аккумулятор 8000 мАч
Honor 600 Смарт Эдитион: с камерой 200 Мп и аккумулятором 8600 мАч
Honor 600 Смарт Эдитион: с камерой 200 Мп и аккумулятором 8600 мАч
Модели Galaxy С23, С24 и С25 Ultra лишились функций One UI 8.5
Модели Galaxy С23, С24 и С25 Ultra лишились функций One UI 8.5
Стали известны цвета iPhone 18 Pro: темно-вишневый станет главным трендом
Стали известны цвета iPhone 18 Pro: темно-вишневый станет главным трендом
Обнаружены микробы, создающие строительные материалы из марсианского грунта
Обнаружены микробы, создающие строительные материалы из марсианского грунта
Смартфон Xiaomi Air отменен: камера 200 Мп и ультратонкий корпус
Смартфон Xiaomi Air отменен: камера 200 Мп и ультратонкий корпус