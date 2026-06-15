Южная Корея готовится начать новую «золотую эру» на рынке полупроводников

Правительство Южной Кореи делает очередной стратегический шаг, направленный на укрепление своего лидерства на мировом рынке чипов. В рамках масштабной программы по поддержке разработки и производства силовых полупроводников нового поколения ожидается выделение около полумиллиарда долларов. Эта инициатива призвана стать важным этапом не только для экономического роста, но и для обеспечения технологической независимости. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

В рамках проекта Ултра-Инноватион Экономй Проджект планируется направить в общей сложности 750 миллиардов вон (около 494 миллионов долларов). Из них 500 миллиардов вон будут направлены непосредственно на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (Р&Д). Основные задачи программы были определены на совещании под председательством заместителя премьер-министра и министра экономики Ку Юн Чхоля.

Искусственный интеллект и энергоэффективность

Основное внимание правительства сосредоточено на полупроводниках, предназначенных для дата-центров (дата-кентерс) и инфраструктуры искусственного интеллекта (AI). Согласно данным иксбт.ком, такие компоненты отвечают за преобразование и распределение электроэнергии, напрямую влияя на энергоэффективность и надежность серверных систем. Это позволит экономить огромные ресурсы, затрачиваемые при работе ChatGPT и других крупных языковых моделей.

В центре программы стоят технологии на основе карбида кремния (СиК) и нитрида галлия (GaN). По сравнению с традиционными кремниевыми решениями, эти материалы позволяют создавать более эффективные устройства, способные работать при высоких напряжениях, температурах и частотах. Планируется, что в будущем эти технологии станут такой же опорой экономики страны, как чипы памяти DRAM.

Новые направления промышленности

Силовые полупроводники нового поколения будут широко использоваться не только в ИТ-сфере, но и в других стратегических отраслях. В частности, ожидается, что они произведут революционные изменения в следующих областях:

Энергетика и возобновляемые источники энергии;

Электромобили и современные транспортные системы;

Робототехника и автоматизированное производство;

Авиация и оборонная промышленность.

Власти Южной Кореи намерены создать полный производственный цикл внутри страны. Это включает в себя процесс от разработки материалов и комплектующих до сборки готовых модулей. Такой подход послужит более быстрому внедрению научных разработок в серийное производство и повышению конкурентоспособности местной промышленности.

В настоящее время Южная Корея занимает лидирующие позиции в мире на рынке чипов памяти DRAM. С помощью новой программы страна стремится снизить зависимость от иностранных поставщиков и сохранить свое абсолютное превосходство на мировом рынке чипов. Эти инвестиции в будущем еще больше укрепят позиции корейских компаний в поставках важных компонентов, необходимых для таких гигантов, как NVIDIA или Apple.