Южная Корея готовится начать новую «золотую эру» на рынке полупроводников

·0·Технологии
Южная Корея готовится начать новую «золотую эру» на рынке полупроводников

Правительство Южной Кореи делает очередной стратегический шаг, направленный на укрепление своего лидерства на мировом рынке чипов. В рамках масштабной программы по поддержке разработки и производства силовых полупроводников нового поколения ожидается выделение около полумиллиарда долларов. Эта инициатива призвана стать важным этапом не только для экономического роста, но и для обеспечения технологической независимости. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

В рамках проекта Ултра-Инноватион Экономй Проджект планируется направить в общей сложности 750 миллиардов вон (около 494 миллионов долларов). Из них 500 миллиардов вон будут направлены непосредственно на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (Р&Д). Основные задачи программы были определены на совещании под председательством заместителя премьер-министра и министра экономики Ку Юн Чхоля.

Искусственный интеллект и энергоэффективность

Основное внимание правительства сосредоточено на полупроводниках, предназначенных для дата-центров (дата-кентерс) и инфраструктуры искусственного интеллекта (AI). Согласно данным иксбт.ком, такие компоненты отвечают за преобразование и распределение электроэнергии, напрямую влияя на энергоэффективность и надежность серверных систем. Это позволит экономить огромные ресурсы, затрачиваемые при работе ChatGPT и других крупных языковых моделей.

В центре программы стоят технологии на основе карбида кремния (СиК) и нитрида галлия (GaN). По сравнению с традиционными кремниевыми решениями, эти материалы позволяют создавать более эффективные устройства, способные работать при высоких напряжениях, температурах и частотах. Планируется, что в будущем эти технологии станут такой же опорой экономики страны, как чипы памяти DRAM.

Новые направления промышленности

Силовые полупроводники нового поколения будут широко использоваться не только в ИТ-сфере, но и в других стратегических отраслях. В частности, ожидается, что они произведут революционные изменения в следующих областях:

  • Энергетика и возобновляемые источники энергии;
  • Электромобили и современные транспортные системы;
  • Робототехника и автоматизированное производство;
  • Авиация и оборонная промышленность.
Власти Южной Кореи намерены создать полный производственный цикл внутри страны. Это включает в себя процесс от разработки материалов и комплектующих до сборки готовых модулей. Такой подход послужит более быстрому внедрению научных разработок в серийное производство и повышению конкурентоспособности местной промышленности.

В настоящее время Южная Корея занимает лидирующие позиции в мире на рынке чипов памяти DRAM. С помощью новой программы страна стремится снизить зависимость от иностранных поставщиков и сохранить свое абсолютное превосходство на мировом рынке чипов. Эти инвестиции в будущем еще больше укрепят позиции корейских компаний в поставках важных компонентов, необходимых для таких гигантов, как NVIDIA или Apple.

Южная КореяПолупроводникиТехнологииИскусственный ИнтеллектИнвестиции
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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