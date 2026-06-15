В мобильном приложении Т-Банк запущен специальный сервис по продаже новостроек

Т-Банк, одна из крупнейших финансовых организаций России, представил в своем мобильном приложении специальную витрину для поиска и покупки новых домов (новостроек). Это нововведение еще больше расширяет экосистему банка, позволяя пользователям просматривать предложения на рынке недвижимости непосредственно в приложении. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает сообщает.

Новый сервис объединяет предложения застройщиков с частными финансовыми продуктами банка. Это позволяет клиентам не только выбирать жилье, но и решать вопросы финансирования покупки на одной платформе. На данный момент через платформу можно найти более 32 тысяч объектов в Москве и Московской области.

Партнеры и географический охват

В рамках проекта Т-Банк наладил сотрудничество с ведущими девелоперами России. По данным иксбт.ком, в каталоге сервиса представлены проекты таких крупных строительных компаний, как ПИК, «Эталон», «Брусника», «Садовое колсо», Plus Девелопмент, Стеной, «Гранард» и А101.

Представители банка подчеркивают, что этот список не является окончательным. В будущем планируется значительно увеличить количество объектов в каталоге за счет расширения географии обслуживания и привлечения новых партнеров. Это облегчит покупку новостроек и для пользователей в других крупных городах России.

Порядок использования сервиса

Новый сервис можно найти в разделе «Город» в мобильном приложении Т-Банк. Также пользователи могут перейти непосредственно к витрине новостроек, введя запрос «Купить квартиру» в системе поиска.

Процесс покупки работает по упрощенному механизму: клиент выбирает подходящий объект и оставляет заявку через приложение. После этого менеджер компании-партнера связывается с клиентом для согласования следующих этапов сделки. Подобные цифровые решения способствуют повышению прозрачности на рынке недвижимости.

В банковской системе Узбекистана в последние годы также наблюдается тренд на предоставление различных услуг экосистемы через мобильные приложения. Опыт Т-Банк показывает, что банковские приложения становятся теперь не только инструментом для денежных переводов, но и основным средством для удовлетворения жизненно важных потребностей, включая покупку жилья.