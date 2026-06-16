Продажи телевизоров в России резко выросли: Xiaomi и Haier стали лидерами рынка

·5·Технологии
Продажи телевизоров в России резко выросли: Xiaomi и Haier стали лидерами рынка

На российском рынке бытовой техники наблюдается значительный рост спроса на телевизоры и смарт-мониторы. В преддверии чемпионата мира по футболю 2026 года потребители начали обновлять медиаустройства в своих домах. Эта ситуация объясняется не только технологическим обновлением, но и традиционной покупательской активностью перед крупными спортивными событиями. Об этом сообщает Ixbt.com сообщает в своем материале.

Согласно данным компании «М.Видео», за первые пять месяцев 2026 года в стране было продано 3,08 миллиона телевизоров и смарт-мониторов. Этот показатель на 9,8% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объем рынка в денежном выражении достиг 88,3 миллиарда рублей, продемонстрировав рост на 1,3%. Специалисты отмечают, что объем продаж достиг рекордного уровня особенно в последнюю неделю мая.

Лидеры рынка и популярные модели

В настоящее время на российском рынке доминируют китайские бренды. Лидерство по количеству продаж захватили такие компании, как Xiaomi, Haier, Hisense и TCL. В частности, бренд Xiaomi привлекает больше всего внимания покупателей своими доступными и функциональными моделями. По сообщению издания ixbt.com, самой продаваемой моделью была признана Xiaomi TV A 43 2026.

Также высокий спрос среди покупателей был зафиксирован у следующих моделей:

  • версии серии Xiaomi TV A с диагональю 32, 50 и 55 дюймов;
  • Haier 32 LED S2 и Smart TV S2 Pro;
  • модели Hisense 43E7S и TCL 43P7K.

Выбор потребителей в основном сосредоточен на экранах среднего размера. Сейчас телевизоры с диагональю от 43 до 55 дюймов остаются самым востребованным сегментом. Устройства такого размера рассматриваются как универсальное решение как для гостиных, так и для спален.

Сходства с рынком Узбекистана

Эта тенденция на российском рынке не чужда и Узбекистану. В нашей стране продажи телевизоров в магазинах бытовой техники также оживляются перед крупными футбольными турнирами, в частности, чемпионатом мира или чемпионатом Европы. Узбекистанские покупатели также отдают предпочтение таким брендам, как Xiaomi и Samsung, однако в последние годы доля Haier и Hisense растет благодаря увеличению количества официальных магазинов этих марок.

По мнению технологических аналитиков, рост в сегменте смарт-телевизоров связан не только со спортивными событиями. Популяризация стриминговых сервисов и таких платформ, как YouTube, заставляет пользователей отказываться от телевизоров старого поколения в пользу современных устройств с выходом в интернет. Это будет способствовать дальнейшему расширению рынка смарт-мониторов в ближайшие годы.

ТехнологииТелевизорыXiaomiРоссияРынок
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Солнце уходит в «летний сон»: жителей Земли ждет период затишьяСолнце уходит в «летний сон»: жителей Земли ждет период затишьяСегодня, 07:55Рынок устройств хранения данных подорожает: дефицит HDD продлится до 2028 годаРынок устройств хранения данных подорожает: дефицит HDD продлится до 2028 годаСегодня, 07:51В Индии заблокировали мессенджер Telegram: причина — экзамены в медицинские вузыВ Индии заблокировали мессенджер Telegram: причина — экзамены в медицинские вузыСегодня, 07:30Huawei готовит первый настольный компьютер на базе операционной системы HarmonyOSHuawei готовит первый настольный компьютер на базе операционной системы HarmonyOSСегодня, 06:54Малайзийский стартап Респонд.ио привлек 62,5 миллиона долларов инвестицийМалайзийский стартап Респонд.ио привлек 62,5 миллиона долларов инвестицийСегодня, 06:52Компания Шарп представила свои первые смарт-часы и умное кольцоКомпания Шарп представила свои первые смарт-часы и умное кольцоСегодня, 06:27
ОбъявленияДля сотрудничества
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Почему искусственный интеллект Google не может правильно написать свое название?
Почему искусственный интеллект Google не может правильно написать свое название?
Honor 600 Pro представлен в Китае: камера 200 Мп и аккумулятор 8000 мАч
Honor 600 Pro представлен в Китае: камера 200 Мп и аккумулятор 8000 мАч
Honor 600 Смарт Эдитион: с камерой 200 Мп и аккумулятором 8600 мАч
Honor 600 Смарт Эдитион: с камерой 200 Мп и аккумулятором 8600 мАч
Модели Galaxy С23, С24 и С25 Ultra лишились функций One UI 8.5
Модели Galaxy С23, С24 и С25 Ultra лишились функций One UI 8.5
Стали известны цвета iPhone 18 Pro: темно-вишневый станет главным трендом
Стали известны цвета iPhone 18 Pro: темно-вишневый станет главным трендом
Обнаружены микробы, создающие строительные материалы из марсианского грунта
Обнаружены микробы, создающие строительные материалы из марсианского грунта
На Земле началась сильная магнитная буря
На Земле началась сильная магнитная буря
Аккумулятор 8000 мАч и камера 200 Мп Леика: Xiaomi 17 Max поступил в продажу
Аккумулятор 8000 мАч и камера 200 Мп Леика: Xiaomi 17 Max поступил в продажу