Продажи телевизоров в России резко выросли: Xiaomi и Haier стали лидерами рынка

На российском рынке бытовой техники наблюдается значительный рост спроса на телевизоры и смарт-мониторы. В преддверии чемпионата мира по футболю 2026 года потребители начали обновлять медиаустройства в своих домах. Эта ситуация объясняется не только технологическим обновлением, но и традиционной покупательской активностью перед крупными спортивными событиями. Об этом сообщает Ixbt.com сообщает в своем материале.

Согласно данным компании «М.Видео», за первые пять месяцев 2026 года в стране было продано 3,08 миллиона телевизоров и смарт-мониторов. Этот показатель на 9,8% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объем рынка в денежном выражении достиг 88,3 миллиарда рублей, продемонстрировав рост на 1,3%. Специалисты отмечают, что объем продаж достиг рекордного уровня особенно в последнюю неделю мая.

Лидеры рынка и популярные модели

В настоящее время на российском рынке доминируют китайские бренды. Лидерство по количеству продаж захватили такие компании, как Xiaomi , Haier, Hisense и TCL. В частности, бренд Xiaomi привлекает больше всего внимания покупателей своими доступными и функциональными моделями. По сообщению издания ixbt.com, самой продаваемой моделью была признана Xiaomi TV A 43 2026.

Также высокий спрос среди покупателей был зафиксирован у следующих моделей:

версии серии Xiaomi TV A с диагональю 32, 50 и 55 дюймов;

Haier 32 LED S2 и Smart TV S2 Pro;

модели Hisense 43E7S и TCL 43P7K.

Выбор потребителей в основном сосредоточен на экранах среднего размера. Сейчас телевизоры с диагональю от 43 до 55 дюймов остаются самым востребованным сегментом. Устройства такого размера рассматриваются как универсальное решение как для гостиных, так и для спален.

Сходства с рынком Узбекистана

Эта тенденция на российском рынке не чужда и Узбекистану. В нашей стране продажи телевизоров в магазинах бытовой техники также оживляются перед крупными футбольными турнирами, в частности, чемпионатом мира или чемпионатом Европы. Узбекистанские покупатели также отдают предпочтение таким брендам, как Xiaomi и Samsung, однако в последние годы доля Haier и Hisense растет благодаря увеличению количества официальных магазинов этих марок.

По мнению технологических аналитиков, рост в сегменте смарт-телевизоров связан не только со спортивными событиями. Популяризация стриминговых сервисов и таких платформ, как YouTube, заставляет пользователей отказываться от телевизоров старого поколения в пользу современных устройств с выходом в интернет. Это будет способствовать дальнейшему расширению рынка смарт-мониторов в ближайшие годы.