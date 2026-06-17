Sony совершает революцию в камерах смартфонов: представлен Лйтиа Л910 с технологией ЛОФИК

·8·Технологии
Sony совершает революцию в камерах смартфонов: представлен Лйтиа Л910 с технологией ЛОФИК

Японский техногигант Sony официально представил датчик изображения Лйтиа Л910, открывающий новую эру в мире мобильной фотографии. Этот сенсор стал первым мобильным устройством в истории компании с архитектурой ЛОФИК (Латерал Оверфлов Интегратион Капакитор), что позволяет делать снимки профессионального уровня даже в самых сложных условиях освещения. Новая технология направлена на значительное расширение динамического диапазона камер смартфонов. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает сообщает.

Датчик Лйтиа Л910 представляет собой многослойный КМОС-сенсор размером 1/1,28 дюйма с эффективным разрешением 50 Мп. Размер каждого пикселя составляет 1,22 мкм. По данным иксбт.ком, главной особенностью нового сенсора является способность обеспечивать динамический диапазон до 100 дБ в одном кадре. Этот показатель значительно выше возможностей многих современных флагманских смартфонов.

Технология ЛОФИК и ее преимущества

В отличие от традиционных методов ХДР, архитектура ЛОФИК от Sony не требует объединения нескольких кадров с разной экспозицией. Все необходимые данные собираются в одном кадре, что устраняет такие проблемы, как размытие (блур) и мерцание при съемке движущихся объектов. Этот подход работает в сочетании с технологией Трипле Конверсион Гаин ХДР.

Новый сенсор предотвращает «пересветы» (оверекспосуре) в областях с очень высоким уровнем освещенности и минимизирует шумы в тенях. В результате пользователь получает детализированное изображение с плавными тональными переходами. Представители Sony отмечают, что уровень случайных шумов снижен на 30% по сравнению с предыдущим сенсором Лйтиа 828.

Энергоэффективность и возможности видео

Лйтиа Л910 отличается не только качеством фото, но и энергоэффективностью. Благодаря оптимизированным схемам энергопотребление в процессе обработки изображения снизилось. Это позволяет смартфонам дольше записывать высококачественные ХДР-видео в разрешении 4К при 60 fps.

Кроме того, сенсор способен снимать с разрешением 50 Мп при 30 кадрах в секунду и 12,5 Мп при 120 кадрах в секунду. Ожидается, что это станет отличным решением для создателей качественного контента для мобильных игр и социальных сетей. Появление на рынке устройств с этой технологией, несомненно, вызовет большой интерес среди любителей мобильной видеографии.

Согласно планам компании, массовые поставки сенсоров Лйтиа Л910 начнутся летом 2026 года. По предварительным данным, первыми смартфонами с этим революционным датчиком станут серии Vivo Кс500 и Oppo Финд Кс10. С помощью этой новинки Sony намерена еще больше укрепить свои позиции в гонке с такими конкурентами, как Apple и Samsung.

SonyLytia L910СмартфонКамераТехнология
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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