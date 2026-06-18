Россия планирует к 2027 году полностью производить собственные национальные банкоматы

Предприятие Гознак объявило, что к 2027 году в стране появятся банкоматы, полностью состоящие из местных комплектующих. Этот проект оценивается как важный шаг на пути к обеспечению технологического суверенитета страны в финансовой сфере. Об этом сообщает Иксбт.ком.

По словам генерального директора Гознака Аркадия Трачука, на данный момент в виде опытного образца подготовлен модуль ресайклинга (узел, отвечающий за проверку подлинности, прием и выдачу банкнот), который считается самой сложной частью банкомата. Это устройство является «сердцем» банкомата и до этого момента импортировалось преимущественно из-за рубежа.

До конца текущего года специалисты Гознака планируют полностью завершить техническую часть и программное обеспечение модуля ресайклинга. После этого устройство пройдет испытания в Центральном банке России и начнется процесс получения соответствующих сертификатов.

Технологическая независимость и этапы тестирования

После прохождения всех технических экспертиз новое устройство будет установлено в корпуса банкоматов, собираемые местными производителями. Данный процесс включает в себя не только механические части, но и сложные алгоритмы, обеспечивающие безопасность банковских операций.

По данным иксбт.ком, большинство банкоматов, производимых в России сейчас, все еще зависят от иностранных комплектующих. Создание отечественного модуля ресайклинга позволит устранить эту зависимость и полностью локализовать производство.

Эксперты отмечают, что разработка таких технологий крайне важна для стабильности банковской системы. Поскольку в условиях международных санкций и ухода иностранных поставщиков с рынка возникла необходимость использования внутренних ресурсов для поддержания банковской инфраструктуры.

В случае успешной реализации проекта, с 2027 года российские банки начнут устанавливать устройства, работающие на базе полностью отечественных технологий. Ожидается, что в будущем это снизит затраты на обслуживание банкоматов и поставку запасных частей.