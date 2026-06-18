Новый российский учебно-тренировочный самолет UTS-800 готовится к первому полету

В российской авиационной промышленности делается важный шаг: Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) готовится к первому взлету своего нового учебно-тренировочного самолета UTS-800 с отечественным двигателем. Данный проект является стратегическим этапом на пути к полной локализации системы первоначальной подготовки и отбора пилотов для военной и гражданской авиации России. Об этом сообщает Ixbt.com.

Как сообщила официальный представитель УЗГА Екатерина Згировская на выставке в Минске, опытный образец самолета, оснащенный турбовинтовым двигателем VK-800SP, достиг финальной стадии испытаний. Ранее этот самолет проходил тесты с двигателями американской компании General Electric, однако в серийном производстве он будет полностью опираться на российские технологии.

Технические испытания и меры безопасности

Недавно на производственной площадке в Екатеринбурге были успешно завершены наземные частотные испытания самолета UTS-800. По данным ixbt.com, этот процесс имеет решающее значение для обеспечения безопасности полетов воздушного судна. В ходе частотных испытаний были определены резонансные частоты планера и динамические характеристики системы управления.

С помощью этих тестов специалисты стремятся устранить опасные вибрации, которые могут возникнуть во время полета. Подобные проверки необходимы для подтверждения прочности конструкции и ее полного соответствия требованиям безопасности полетов. Прохождение этого этапа гарантирует стабильное движение самолета в воздухе.

Работа бортовых систем

В рамках наземных испытаний была проверена не только силовая установка, но и все жизненно важные системы самолета. В частности, в различных режимах работы были протестированы электроснабжение, гидравлика, шасси и радиоэлектронное оборудование. Особое внимание было уделено согласованной работе этих систем при различных уровнях мощности двигателя.

Основные характеристики самолета UTS-800 включают следующее:

Предназначен для первоначальной подготовки и отбора пилотов;

Первый турбовинтовой учебный самолет, произведенный в России;

Оснащен современным цифровым бортовым оборудованием;

Низкие эксплуатационные расходы и высокая надежность.

Стоит отметить, что к этой новой модели проявляют большой интерес не только на внутреннем рынке России, но и зарубежные заказчики. Ожидается, что UTS-800, который будет конкурентоспособен в сегменте учебно-тренировочных самолетов, в ближайшем будущем может занять место в арсеналах авиационных школ многих стран. В настоящее время специалисты проводят последние наладочные работы для определения даты первого полета.