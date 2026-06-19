Министерство промышленности и торговли России приняло решение остановить крупный проект общей стоимостью 835 миллионов рублей, имеющий стратегическое значение для электронной промышленности страны. Внезапная отмена инициативы, направленной на создание оборудования для производства отечественных электронных компонентов, вызвала активные дискуссии среди отраслевых специалистов. Об этом сообщает Ixbt.com сообщает в своем материале.

В рамках данного проекта планировалась разработка трех типов опытных установок для работы с сырьем, широко используемым в современных электронных устройствах — неспеченной керамикой. Эти технологии играют решающую роль в подготовке корпусов микросхем, СВЧ-модулей и других важных электронных компонентов. По данным iXBT.com, новые устройства должны были стать достойной альтернативой западным технологиям, предоставляемым словенской компанией KEKO.

Отказ Академии наук

Согласно данным портала госзакупок, проект был остановлен за несколько дней до даты объявления результатов тендера. Примечательно, что причиной этого решения стало письмо Российской академии наук (РАН). В заключении Академии указано, что реализация данного проекта в текущих условиях нецелесообразна. Однако подробности того, почему именно РАН заняла такую позицию, не раскрываются.

По мнению отраслевых экспертов, на отмену проекта мог повлиять комплекс технических и экономических факторов. В частности, даже если бы оборудование было разработано в России, самые важные комплектующие в его составе все равно пришлось бы закупать за рубежом. Это противоречит цели достижения полной технологической независимости, поставленной правительством РФ.

В рамках проекта планировалось локализовать следующие технологические процессы:

установка для формирования сверхточных отверстий в керамических слоях;

высокотехнологичное оборудование для резки керамических листов;

системы сборки и прессования многослойных керамических структур.

Финансовый дефицит и будущие риски

Это не первый подобный случай в электронной промышленности России. К концу 2025 года был остановлен ряд проектов по подготовке материалов для полупроводников. Тогда основной причиной назывались ограничения в финансировании. Согласно текущим расчетам, в программе развития электронного машиностроения России на 2026–2028 годы наблюдается дефицит более 33 миллиардов рублей.

С точки зрения технологических процессов на рынке Узбекистана, отказ крупных региональных государств от таких проектов может повлиять на глобальные цепочки поставок. Дефицит отечественных компонентов на российском рынке неизбежно приведет к росту цен на бытовую технику и электронику, производимую там, или к усилению зависимости от импорта.

Резюмируя, отмена проекта стоимостью 835 миллионов рублей несколько отодвигает планы электронной промышленности России по достижению уровня самообеспечения. Пока остается неизвестным, какой альтернативный путь выберут министерство и научные круги в этом направлении.