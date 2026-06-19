Неожиданный откат в электронной промышленности России: отменен проект на 835 миллионов рублей

·0·Технологии
Неожиданный откат в электронной промышленности России: отменен проект на 835 миллионов рублей

Министерство промышленности и торговли России приняло решение остановить крупный проект общей стоимостью 835 миллионов рублей, имеющий стратегическое значение для электронной промышленности страны. Внезапная отмена инициативы, направленной на создание оборудования для производства отечественных электронных компонентов, вызвала активные дискуссии среди отраслевых специалистов. Об этом сообщает Ixbt.com сообщает в своем материале.

В рамках данного проекта планировалась разработка трех типов опытных установок для работы с сырьем, широко используемым в современных электронных устройствах — неспеченной керамикой. Эти технологии играют решающую роль в подготовке корпусов микросхем, СВЧ-модулей и других важных электронных компонентов. По данным iXBT.com, новые устройства должны были стать достойной альтернативой западным технологиям, предоставляемым словенской компанией KEKO.

Отказ Академии наук

Согласно данным портала госзакупок, проект был остановлен за несколько дней до даты объявления результатов тендера. Примечательно, что причиной этого решения стало письмо Российской академии наук (РАН). В заключении Академии указано, что реализация данного проекта в текущих условиях нецелесообразна. Однако подробности того, почему именно РАН заняла такую позицию, не раскрываются.

По мнению отраслевых экспертов, на отмену проекта мог повлиять комплекс технических и экономических факторов. В частности, даже если бы оборудование было разработано в России, самые важные комплектующие в его составе все равно пришлось бы закупать за рубежом. Это противоречит цели достижения полной технологической независимости, поставленной правительством РФ.

В рамках проекта планировалось локализовать следующие технологические процессы:

  • установка для формирования сверхточных отверстий в керамических слоях;
  • высокотехнологичное оборудование для резки керамических листов;
  • системы сборки и прессования многослойных керамических структур.

Финансовый дефицит и будущие риски

Это не первый подобный случай в электронной промышленности России. К концу 2025 года был остановлен ряд проектов по подготовке материалов для полупроводников. Тогда основной причиной назывались ограничения в финансировании. Согласно текущим расчетам, в программе развития электронного машиностроения России на 2026–2028 годы наблюдается дефицит более 33 миллиардов рублей.

С точки зрения технологических процессов на рынке Узбекистана, отказ крупных региональных государств от таких проектов может повлиять на глобальные цепочки поставок. Дефицит отечественных компонентов на российском рынке неизбежно приведет к росту цен на бытовую технику и электронику, производимую там, или к усилению зависимости от импорта.

Резюмируя, отмена проекта стоимостью 835 миллионов рублей несколько отодвигает планы электронной промышленности России по достижению уровня самообеспечения. Пока остается неизвестным, какой альтернативный путь выберут министерство и научные круги в этом направлении.

РоссияЭлектроникаТехнологииМикросхемыПромышленность
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

ТерраМов Кс AWD: представлен умный мини-танк для сада с 28-ядерным процессоромТерраМов Кс AWD: представлен умный мини-танк для сада с 28-ядерным процессоромСегодня, 09:20Спутниковый интернет Amazon запустится в Узбекистане в этом годуСпутниковый интернет Amazon запустится в Узбекистане в этом годуСегодня, 08:54Канада вступает в эпоху космической независимости: НордСпаке открыла новый ракетный заводКанада вступает в эпоху космической независимости: НордСпаке открыла новый ракетный заводСегодня, 08:27В России создают новый технологический комплекс для производства микросхемВ России создают новый технологический комплекс для производства микросхемСегодня, 07:57Блокировка Telegram в Индии резко увеличила спрос на VPN и альтернативные мессенджерыБлокировка Telegram в Индии резко увеличила спрос на VPN и альтернативные мессенджерыСегодня, 06:26Компания Эластик покупает стартап ДедуктивеАИ за 85 миллионов долларовКомпания Эластик покупает стартап ДедуктивеАИ за 85 миллионов долларовСегодня, 05:55
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Почему искусственный интеллект Google не может правильно написать свое название?
Почему искусственный интеллект Google не может правильно написать свое название?
Honor 600 Pro представлен в Китае: камера 200 Мп и аккумулятор 8000 мАч
Honor 600 Pro представлен в Китае: камера 200 Мп и аккумулятор 8000 мАч
Honor 600 Смарт Эдитион: с камерой 200 Мп и аккумулятором 8600 мАч
Honor 600 Смарт Эдитион: с камерой 200 Мп и аккумулятором 8600 мАч
Модели Galaxy С23, С24 и С25 Ultra лишились функций One UI 8.5
Модели Galaxy С23, С24 и С25 Ultra лишились функций One UI 8.5
Стали известны цвета iPhone 18 Pro: темно-вишневый станет главным трендом
Стали известны цвета iPhone 18 Pro: темно-вишневый станет главным трендом
На Земле началась сильная магнитная буря
На Земле началась сильная магнитная буря
Пользователи Samsung Galaxy С23 столкнулись с проблемами после обновления One UI 8.5
Пользователи Samsung Galaxy С23 столкнулись с проблемами после обновления One UI 8.5
Аккумулятор 8000 мАч и камера 200 Мп Леика: Xiaomi 17 Max поступил в продажу
Аккумулятор 8000 мАч и камера 200 Мп Леика: Xiaomi 17 Max поступил в продажу