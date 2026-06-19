Создание базы ИМЭИ в России: обязаны ли граждане регистрировать телефоны

·27·Технологии
Создание базы ИМЭИ в России: обязаны ли граждане регистрировать телефоны

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (Минцифры) внесло ясность в новые нормы законодательства по созданию единой базы ИМЭИ-кодов мобильных устройств. Данная инициатива, принятая в рамках второго пакета мер по борьбе с кибермошенничеством, вызвала в социальных сетях различные недопонимания и неверные толкования. В частности, распространились сообщения о том, что граждане будут обязаны в обязательном порядке «ставить на учет» свои смартфоны. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает в новости.

Согласно официальному заявлению министерства, разговоры о необходимости массовой регистрации устройств обычными пользователями не соответствуют действительности. По данным иксбт.ком, процесс формирования базы ИМЭИ будет осуществляться в автоматизированном режиме без прямого участия граждан. Это исключает возникновение лишних бюрократических барьеров для пользователей.

Откуда будут браться данные?

Основными источниками наполнения базы ИМЭИ-кодов определены операторы связи и Федеральная таможенная служба. То есть, когда устройство впервые активируется в сети, операторы передают данные в базу, либо смартфон фиксируется таможенными органами при официальном ввозе на территорию страны. В настоящее время механизмы работы и конкретные параметры этой системы разрабатываются через специальные подзаконные акты.

Только в одном случае пользователь может зарегистрировать устройство самостоятельно: если смартфон был привезен из-за границы для личного пользования. Даже в этой ситуации это не является обязанностью, а представляется как добровольный процесс, который может быть осуществлен через портал «Госуслуги» по желанию пользователя.

Цель единой базы

По объяснениям специалистов Минцифры, эта мера преследует несколько стратегических целей. Во-первых, она поможет ограничить торговлю смартфонами и планшетами, ввезенными незаконным путем (контрабандой). Во-вторых, это предотвратит использование средств связи преступниками путем изменения идентификаторов (ИМЭИ-клонирование).

Также подчеркивается, что данная система сыграет важную роль в вопросах безопасности. В частности, точные данные об активных устройствах в сети будут использоваться для совершенствования систем защиты от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Подобные меры технологического контроля были введены и в Узбекистане несколько лет назад, став важным инструментом регулирования рынка мобильных устройств.

В заключение можно сказать, что новый порядок в России не создаст сложностей для владельцев смартфонов в повседневной жизни. Напротив, эта мера является системным шагом, направленным на борьбу с киберпреступностью и очистку рынка от «серых» продуктов.

IMEIСмартфонРоссияМинцифрыТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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