8849 Tank 5: смартфон с проектором, лазерным дальномером и аккумулятором на 17 600 mAh

Бренд 8849, известный на рынке защищенных смартфонов своими необычными устройствами, представил новую модель Tank 5. Этот смартфон привлекает внимание любителей технологий не только своей сверхпрочностью, но и встроенным набором профессионального оборудования. Ожидается, что устройство станет настоящим универсальным инструментом для специалистов, работающих в экстремальных условиях, и путешественников. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает в новости.

Главной особенностью модели Tank 5 является встроенный ДЛП-проектор. Проектор, передающий изображение с разрешением 2048×1080 пикселей, обладает функциями автоматической фокусировки и коррекции трапецеидальных искажений. Благодаря максимальной яркости в 220 люмен смартфон можно превратить в компактный кинотеатр в любом месте. По данным иксбт.ком, эта функция выводит мультимедийные возможности устройства на новый уровень.

Инженеры добавили в устройство еще один полезный инструмент — лазерный дальномер. Он позволяет точно измерять расстояние до объектов на дистанции до 4 метров. Также в корпусе размещен мощный фонарь яркостью 1200 люмен для использования в ночное время или в условиях кемпинга. Такой набор функций делает устройство незаменимым помощником в сфере строительства и туризма.

Технические характеристики и производительность

Аппаратная часть смартфона базируется на процессоре MediaTek Dimensity 9400е, дополненном 18 GB оперативной и 512 GB постоянной памяти. В плане экрана компромиссов нет: 6,73-дюймовая АМОЛЭД-панель имеет разрешение 3200 × 1440 пикселей, частоту обновления 120 Hz и пиковую яркость 3000 нит. Самое интересное, что устройство работает на новейшей операционной системе Android 16 , и производитель обещает пять лет обновлений безопасности.

Система камер также впечатляет: в основном блоке расположены три модуля по 50 Мп. Для любителей селфи предусмотрена фронтальная камера на 32 Мп. Такое высокое разрешение камер редко встречается в сегменте защищенных смартфонов.

Tank 5 может похвастаться огромным аккумулятором емкостью 17 600 mAh. Он поддерживает технологию быстрой зарядки мощностью 120 Вт. Кроме того, предусмотрена возможность реверсивной зарядки других устройств с мощностью 25 Вт. Разумеется, такой источник энергии повлиял на вес устройства (715 грамм) и его толщину (33,8 мм).

Защита и дополнительные возможности

Устройство полностью защищено от пыли и воды по стандартам ИП68/ИП69К и предназначено для работы в самых суровых климатических условиях. Другие важные аспекты смартфона включают:

современные стандарты связи Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4;

поддержку модуля NFC и технологии еСИМ;

аудиоразъем 3,5 мм и сканер отпечатков пальцев на боковой грани;

две специальные кнопки, которые пользователь может запрограммировать по своему желанию.

На данный момент 8849 Tank 5 вышел на международные рынки по цене около 900 долларов. Учитывая популярность предыдущих моделей бренда на рынке Узбекистана, можно ожидать, что новый флагман скоро появится на прилавках местных ритейлеров.