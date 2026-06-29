Выяснилось, что геомагнитные бури могут резко изменять температуру на поверхности Земли

·53·Технологии
Выяснилось, что геомагнитные бури могут резко изменять температуру на поверхности Земли

Стало известно, что влияние солнечной активности и геомагнитных бурь на атмосферу Земли оказалось гораздо сильнее, чем предполагалось ранее. Согласно новым научным исследованиям, мощные магнитные бури способны изменить погодные условия в некоторых регионах нашей планеты на десятки градусов всего за одни сутки. Это открытие коренным образом меняет представления о взаимосвязи между космической погодой и земным климатом. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает в материале.

Исследование, опубликованное в журнале Геофйсикал Ресеарч Леттерс, основано на анализе метеорологических данных за 67 лет. Используя базу атмосферного реанализа ЭРА5, ученые изучили все крупные геомагнитные возмущения, наблюдавшиеся с 1950-х годов. Результаты показали, что когда потоки плазмы и вспышки, исходящие от Солнца, ударяют по магнитосфере Земли, это влияет не только на системы связи, но и напрямую воздействует на температуру и давление в нижних слоях атмосферы.

Погода может меняться аномально

Авторы исследования отмечают, что в периоды магнитных бурь наблюдаются явные отклонения в температуре, количестве осадков и радиационном балансе. Особенно сильно этот эффект проявляется в регионе Северной Америки, в частности, в зимний сезон. В некоторых случаях зафиксированы изменения температуры воздуха на десятки градусов, что в несколько раз сильнее обычных колебаний (на одну десятую часть градуса), наблюдаемых в течение 11-летнего солнечного цикла.

Механизм этого процесса объясняется принципом «нисходящей» передачи энергии. Энергия солнечных бурь сначала воздействует на ионосферу и верхние слои атмосферы. Затем эта энергия передается вниз через полярные вихри (polar вортекс) в стратосфере и сильные воздушные потоки (джет стреам), перестраивая карту погоды в тропосфере, где мы живем.

Точность прогнозов возрастет

В настоящее время действующие метеорологические и климатические модели не учитывают столь стремительное влияние геомагнитных бурь на погоду. Это может быть причиной того, что неожиданные экстремальные погодные явления остаются непрогнозируемыми. По мнению ученых, интеграция параметров космической погоды в системы прогнозирования значительно повысит точность метеоданных.

В ходе исследования были выявлены следующие основные закономерности:

  • Влияние магнитных бурь проявляется сильнее в зимние месяцы, чем в другие сезоны;
  • Чем сильнее буря, тем более линейно растут отклонения в атмосфере;
  • В некоторых регионах после бурь наблюдается резкое сокращение количества осадков;
  • Эффекты носят не глобальный, а региональный характер и наиболее заметны в высоких широтах.
По данным Иксбт.ком, эта научная работа стала новым шагом в понимании сложной цепочки между солнечной активностью и климатом Земли. Хотя климатические процессы зависят от множества факторов, теперь доказано, что геомагнитный фактор нельзя игнорировать. Это будет иметь важное значение для раннего обнаружения стихийных бедствий в будущем.

СолнцеМагнитная БуряПогодаИсследованиеКлимат
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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