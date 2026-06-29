Экипаж корабля Союз МС-29 прибыл в Байконур: финальная подготовка к полету

Основной и резервный экипажи запланированной 75-й экспедиции на Международную космическую станцию (МКС) прибыли на космодром Байконур. По сообщению Центра подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина, входящего в состав госкорпорации «Роскосмос», специалисты теперь пройдут этап финальной подготовки перед полетом. Об этом сообщает Иксбт.ком.

В основной состав миссии, отправляющейся в космос, вошли космонавты «Роскосмоса» Пётр Дубров и Анна Кикина, а также астронавт NASA Анил Менон. В качестве их резервного варианта готовятся Дмитрий Петелин, Константин Борисов и представитель NASA Дениз Бернхэм. Такой международный состав призван расширить масштаб научных исследований на станции.

Решающий этап подготовки

Прибывшие в Байконур члены экипажа в ближайшее время пройдут ряд сложных испытаний. В частности, они примут участие в ознакомлении с системами управляемого транспортного корабля «Союз МС-29», примерке скафандров и проверке размещения грузов внутри корабля. Также космонавты продолжат специальные упражнения для адаптации к состоянию невесомости.

Стоит отметить, что перед прибытием в Байконур группа прошла строгие экзамены в Центре подготовки космонавтов. Они успешно завершили типовые сутки полета (ТСП) на тренажерах российского сегмента МКС и продемонстрировали свои навыки действий в чрезвычайных ситуациях.

Сроки и значимость полета

Согласно текущим планам, запуск корабля «Союз МС-29» назначен на 14 июля 2026 года. Эта миссия считается важной для обеспечения долгосрочного функционирования МКС и проведения новых биологических и технологических экспериментов в космосе. Космодром Байконур, оставаясь верным своим историческим традициям, готовится отправить в космос очередную международную экспедицию.

Каждый запуск с этого космодрома, расположенного в соседстве с Узбекистаном, также повышает региональный технологический интерес. По данным Иксбт.ком, во время пребывания экипажа в Байконуре их здоровье и психологическое состояние будут находиться под постоянным контролем врачей. Это самый ответственный период перед выходом в космос.