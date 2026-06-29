В Южной Корее возник дефицит газа, необходимого для производства чипов

·22·Технологии
В Южной Корее возник дефицит газа, необходимого для производства чипов

В Южной Корее, одном из мировых центров полупроводниковой промышленности, резко сократились запасы углекислого газа (КО2) высокой чистоты, который считается критически важным при производстве современных микросхем. Дефицит этого сырья может привести к росту цен на чипы памяти и электронику не только у региональных производителей, но и по всему миру. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает в материале.

По данным издания Те Элек, ссылающегося на надежные источники в отрасли, в настоящее время у южнокорейских производителей чипов и их поставщиков осталось запасов газа менее чем на один месяц. Обычно компании поддерживают двухнедельный операционный запас, что позволяет стабильно вести производство в течение месяца даже при перебоях в поставках. Однако в текущей ситуации сокращение предложения достигло тревожного уровня.

Samsung и СК хйникс под угрозой

Технологические гиганты Южной Кореи являются основными потребителями этого газа. Согласно данным, Samsung Электроникс ежемесячно потребляет примерно 1800–2000 тонн, а СК хйникс — 600–700 тонн КО2 высокой чистоты. Пока этот дефицит не привел к остановке заводов, но обе компании пытаются увеличить объемы дополнительных закупок.

Участники рынка отмечают, что, хотя производители готовы платить высокую цену за газ, найти дополнительные объемы сырья на рынке становится все сложнее. Это свидетельствует о возможности серьезных сбоев в производственной цепочке.

Почему этот газ так важен?

Углекислый газ высокой чистоты используется в процессе сверхкритической очистки (суперкритикал клеанинг) полупроводниковых пластин. В этом состоянии КО2 одновременно обладает свойствами жидкости и газа. Такое уникальное состояние позволяет эффективно удалять загрязнения из сверхтонких и плотно расположенных структур современных чипов. Без этой технологии производство высокопроизводительных микросхем практически невозможно.

Основная причина дефицита связана с сокращением производства сырья. Такой газ получается как побочный продукт нефтепереработки, нефтехимической промышленности и производства водорода. Снижение мощностей нефтехимических предприятий в Южной Корее и нестабильность поставок нефти из-за геополитической напряженности на Ближнем Востоке еще больше усугубили ситуацию.

С начала 2024 года цена на сжиженный КО2 выросла примерно на 20%. По мнению экспертов, дефицит газа продлится как минимум до конца года. Если ситуация не улучшится, это может привести к значительному удорожанию модулей памяти DRAM и NAND на мировом рынке, что, в свою очередь, повлияет на цены на смартфоны и компьютеры.

ТехнологииSamsungSK HynixПолупроводникиЮжная Корея
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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