Приложение для знакомств Bumble отказалось от обязательного первого сообщения со стороны женщин

Популярное приложение для знакомств Bumble официально отказалось от правила, которое более десяти лет было его главным отличительным признаком. Теперь в гетеросексуальных парах первым может написать любой участник, и это изменение называют одним из самых значительных поворотов в истории приложения. Об этом Techcrunch.ком сообщает .

Основанное в 2014 году приложение Bumble изначально создавалось как альтернатива Tinder, где начинать общение могли только женщины. Это правило ввели, чтобы защитить женщин от нежелательных сообщений и излишнего внимания в сети, а также предоставить им полный контроль над процессом знакомств.

Новые правила и срок ответа

Компания не только изменила порядок отправки первого сообщения, но и увеличила срок ответа для удобства пользователей. Ранее на ответ отводилось 24 часа, теперь этот период продлён до 72 часов.

Новый срок позволяет пользователям не проверять приложение постоянно и подходить к общению более гибко. По мнению руководства приложения, этот шаг снизит избыточное давление и создаст более естественную атмосферу для общения.

Причины реформ

По словам основательницы и бывшего руководителя Bumble Уитни Вулф Херд, обновление не означает отказ от первоначальной идеи, а представляет собой её развитие. «Хотя идея о том, что женщины должны делать первый шаг, была радикальной, главной целью всегда было создание опыта, соответствующего потребностям пользователей», — объяснила она.

Результаты опроса, проведённого приложением, также показывают, что они подготовили почву для этих изменений. В частности, 66% опрошенных женщин заявили, что предпочитают, чтобы первым писал мужчина. Кроме того, более половины участниц отметили, что увеличение времени на ответ улучшило их общее впечатление от приложения.

Финансовые показатели и изменения в бизнесе

Эти стратегические изменения связаны не только с пожеланиями пользователей. Согласно последним финансовым отчётам, Bumble стремится улучшить бизнес -показатели и преодолеть трудности. Доход компании во втором квартале снизился на 15,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 210,5 миллиона долларов.

Кроме того, компания ожидает сокращения числа платящих клиентов в третьем квартале. Новые функции и смягчение правил оцениваются как важный шаг для повышения конкурентоспособности приложения и привлечения новой аудитории.