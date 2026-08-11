Google убирает кнопку «Поиск» с главной страницы поисковой системы
Компания Google начала очередной эксперимент, предусматривающий значительные изменения в дизайне основной поисковой системы. По данным иксбт.ком, в тестовой версии знакомая пользователям кнопка «Поиск в Google» была удалена, а вместо неё появились три новых значка, ведущих к инструментам искусственного интеллекта. Об этом Иксбт.ком сообщает .
Нововведение впервые обнаружили специалисты издания Сеарч Энгине Ватч, а позднее вице-президент Google Search Робби Стайн официально подтвердил проведение эксперимента. Пока новый интерфейс показывают лишь некоторым пользователям, в том числе тем, кто заходит в систему без авторизации.
Как работают инструменты искусственного интеллектаТри новых значка, появившихся на главной странице, позволяют пользоваться современными технологиями непосредственно с начального экрана. Доступны следующие опции:
- «Создать изображение» — позволяет быстро генерировать изображения с помощью технологии Нано Банана.
- «Спросить о файлах» — предназначена для загрузки документов и файлов и получения ответов на вопросы по их содержанию.
- «Мозговой штурм» — запускает диалог с искусственным интеллектом для обсуждения различных тем.
Основная функция поиска не изменитсяПо объяснениям специалистов, эти визуальные изменения не влияют на фундаментальный принцип работы поисковой системы. Если пользователь введёт запрос привычным способом и нажмёт Энтер, сервис, как и прежде, покажет стандартную страницу с результатами.
Пока Google не сообщила о массовом внедрении этого интерфейса для всех пользователей. Ожидается, что компания примет окончательное решение о дизайне страницы поиска с учётом результатов эксперимента.
…