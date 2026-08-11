Google убирает кнопку «Поиск» с главной страницы поисковой системы

·39·Технологии
Google убирает кнопку «Поиск» с главной страницы поисковой системы

Компания Google начала очередной эксперимент, предусматривающий значительные изменения в дизайне основной поисковой системы. По данным иксбт.ком, в тестовой версии знакомая пользователям кнопка «Поиск в Google» была удалена, а вместо неё появились три новых значка, ведущих к инструментам искусственного интеллекта. Об этом Иксбт.ком сообщает .

Нововведение впервые обнаружили специалисты издания Сеарч Энгине Ватч, а позднее вице-президент Google Search Робби Стайн официально подтвердил проведение эксперимента. Пока новый интерфейс показывают лишь некоторым пользователям, в том числе тем, кто заходит в систему без авторизации.

Как работают инструменты искусственного интеллекта

Три новых значка, появившихся на главной странице, позволяют пользоваться современными технологиями непосредственно с начального экрана. Доступны следующие опции:

  • «Создать изображение» — позволяет быстро генерировать изображения с помощью технологии Нано Банана.
  • «Спросить о файлах» — предназначена для загрузки документов и файлов и получения ответов на вопросы по их содержанию.
  • «Мозговой штурм» — запускает диалог с искусственным интеллектом для обсуждения различных тем.
При этом популярная среди пользователей классическая кнопка «Мне повезёт!» сохранилась на прежнем месте. Это показывает, что компания пытается постепенно внедрять новые интеллектуальные возможности, не отказываясь полностью от традиционной функциональности.

Основная функция поиска не изменится

По объяснениям специалистов, эти визуальные изменения не влияют на фундаментальный принцип работы поисковой системы. Если пользователь введёт запрос привычным способом и нажмёт Энтер, сервис, как и прежде, покажет стандартную страницу с результатами.

Пока Google не сообщила о массовом внедрении этого интерфейса для всех пользователей. Ожидается, что компания примет окончательное решение о дизайне страницы поиска с учётом результатов эксперимента.

GoogleПоискИскусственный интеллектТехнологииНовости
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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