В Telegram появится лента рекомендаций «Фор Ёу» в стиле Instagram

·44·Технологии
В Telegram появится лента рекомендаций «Фор Ёу» в стиле Instagram

Мессенджер Telegram в ближайшем будущем планирует еще больше расширить свою концепцию и запустить алгоритм рекомендаций, аналогичный тем, что используются в социальных сетях. Разработчики платформы активно работают над совершенно новой лентой, которая будет показывать пользователям интересные и трендовые посты из каналов, на которые они еще не подписаны, с учетом их личных интересов.

Ожидается, что это нововведение выведет потребление контента и естественное развитие каналов в экосистеме мессенджера на совершенно новый уровень.

Отдельный раздел «Невс»: лента будет состоять из 2 важных частей

Новый формат будет внедрен в виде отдельного выделенного раздела «Невс», который не будет мешать списку основных чатов:

  • «Аддед» (Добавленные): Собирает избранные посты каналов, за которыми пользователь решил следить и которые сохранил;

  • «Фор Ёу» (Для вас): Подобно алгоритмам Instagram или TikTok, анализируя интересы и поведение пользователя, он рекомендует посты из новых, незнакомых каналов, которые ему подходят.

Удобства для пользователей и владельцев каналов

В новой системе рекомендаций предусмотрено множество гибких функций:

  • Свободный выбор тем: Каждый пользователь сам определяет, контент какого направления (технологии, спорт, новости, бизнес и т.д.) он хочет видеть в своей ленте, и может менять эти параметры в любое время;

  • Широкие возможности интерфейса: В разделе будут работать кнопки поиска постов по тексту, быстрого обновления ленты, пометки постов как «прочитанных», а также перехода в канал автора в один клик;

  • Бесплатный органический рост для каналов: Самое революционное изменение заключается в том, что теперь небольшие и новые каналы, создающие качественный контент, смогут легко выходить на новую читательскую аудиторию без рекламы благодаря ленте «Фор Ёу».

Ожидается, что этот стратегический шаг Telegram превратит платформу из просто приложения для обмена сообщениями в мощную медиа-сеть, что резко повысит внутреннюю конкуренцию и качество контента.

TelegramTelegram For YouTelegram NewsАлгоритм рекомендаций Telegram
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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