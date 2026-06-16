2ГИС превращается из карты в соцсеть: запущена новая «Лента друзей»

·30·Технологии
2ГИС превращается из карты в соцсеть: запущена новая «Лента друзей»

Популярный в Узбекистане картографический сервис 2ГИС представил очередное крупное обновление. Теперь сервис становится не просто навигатором, а платформой с социальными элементами. Новый раздел «Лента друзей» позволяет пользователям следить за рекомендациями своих близких и интересных авторов. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает сообщает.

по данным иксбт.ком, эта функция объединяет активность пользователей из списка контактов телефона и подписок в единый поток. Теперь новые отзывы, загруженные фотографии и оценки, оставленные друзьями, можно увидеть в отдельном разделе. Это помогает опираться на личный опыт близких при выборе интересных мест в городе.

Возможности ленты и интерактивная карта

Особенность новой функции заключается в том, что все события можно отслеживать не только в виде обычного списка, но и на интерактивной карте. Это позволяет пользователю в режиме реального времени видеть, куда ходили его друзья и какие советы оставили рядом с его текущим местоположением. Например, в таких крупных городах, как Ташкент или Самарканд, станет гораздо проще узнать мнение друзей о недавно открывшихся ресторанах или местах отдыха.

Пользователи могут самостоятельно формировать содержимое своей ленты. Для этого достаточно добавить людей в список «Друзья на карте» или просто подписаться на интересных авторов без обмена геолокацией. Также доступна возможность фильтрации данных, появляющихся в хронологическом порядке, по таким категориям, как «питание» или «развлекательные заведения».

Вопросы конфиденциальности и безопасности

С расширением социальных функций разработчики 2ГИС уделили особое внимание настройкам приватности. Каждый пользователь сам определяет, кто может видеть его активность. Через настройки можно сделать контент видимым для всех, только для друзей, только для подписчиков или полностью закрыть его.

Данное обновление является частью стратегии 2ГИС по достижению преимущества в конкуренции с глобальными соперниками, такими как Google Maps. Ранее в сервис, помимо карт и данных об организациях, были добавлены функции мессенджера. Теперь появление «Ленты» стало важным шагом на пути превращения платформы в полноценную социальную экосистему.

Эксперты отмечают, что подобные функции способствуют увеличению времени, которое пользователи проводят в приложении. Ожидается, что теперь люди будут регулярно открывать 2ГИС не только для поиска адреса, но и для поиска идей о том, где провести свободное время.

2GISТехнологииСоциальная СетьКартыНавигация
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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