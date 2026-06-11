В приложении Кинопоиск запущен новый алгоритм рекомендаций Мнемоник

В разделе «Что посмотреть» приложения Кинопоиск начал работу новый алгоритм рекомендаций под названием Мнемоник. Основная задача этой системы — формирование персональной видеоленты из трейлеров для каждого пользователя с учетом его интересов на различных платформах. В отличие от предыдущих систем, Мнемоник анализирует поведение зрителя непосредственно внутри ленты в режиме реального времени. Об этом сообщает Иксбт.ком .

Положительными сигналами для алгоритма служат просмотр видео более 30 секунд, переход в карточку фильма, нажатие кнопки «Буду смотреть» или добавление в список «Буду смотреть позже». Чем активнее пользователь взаимодействует с контентом, тем точнее становятся рекомендации. Этот механизм напоминает принципы работы социальных сетей с короткими видео.

Система «запоминает» не только историю просмотров внутри Кинопоиск, но и интересы к контенту на других стриминговых сервисах, таких как Netflix, Apple TV, Амедиатека и Старт. Базой данных служит энциклопедия Кинопоиск, включая индекс Кинопоиск Pro, оценивающий популярность сериалов. Технология Мнемоник основана на модели машинного обучения КатБуст, которая способна распознавать более 1000 поведенческих признаков.

Одновременно с запуском алгоритма обновился интерфейс раздела. Теперь пользователи могут оценивать контент прямо из карточки трейлера, отмечать его как «Просмотрено» и видеть рекомендации друзей. Название Мнемоник отсылает к способности человеческой памяти выстраивать ассоциации, что помогает более точно фильтровать данные.