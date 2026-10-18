Цены на iPhone 18 Pro Max изменились: новый список
• 256 GB, Силвер: 1 569 долларов
• 256 GB, Глакиер: 1 579 долларов
• 256 GB, Блак: 1 579 долларов
• 256 GB, Бургундй: 1 579 долларов
• 512 GB: 1 869 долларов
• 1 TB: 2 799 долларов
iPhone 18 Pro Max
• 256 GB, Глакиер: 1 779 долларов
• 256 GB, Блак: 1 799 долларов, по акции
• 256 GB, Силвер: 1 779 долларов
• 256 GB, Бургундй: 1 799 долларов
• 512 GB, Блак: 2 149 долларов
• 512 GB, Силвер: 2 149 долларов
• 512 GB, Бургундй: 2 199 долларов
• 512 GB, Глакиер: 2 139 долларов
• 1 TB, Блак: 2 699 долларов
• 1 TB, Бургундй: 2 949 долларов
• 1 TB, Глакиер: 2 999 долларов
• 1 TB, Силвер: 2 999 долларов
Приведенные цены актуальны на 18 октября. Цены на смартфоны могут меняться ежедневно.
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